АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму»

Очень сильно видимо устали, а без нормального напа делать не.х.уй, надеюсь всё же получится остаться в зоне ЛЧ ибо тогда это будет полный провал сезона, впрочем я уже привык))
«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Вест Хэму» в гостевом матче 35-го тура АПЛ.
Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Саид Бенрахма.
«МЮ» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 63 очка. «Вест Хэм» с 37 очками идет на 15-й строчке.
Англия. АПЛ. 35-й тур
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Бенрахма, 27.