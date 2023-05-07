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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму»

    «Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Вест Хэму» в гостевом матче 35-го тура АПЛ.

    Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Саид Бенрахма.

    «МЮ» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 63 очка. «Вест Хэм» с 37 очками идет на 15-й строчке.

    Англия. АПЛ. 35-й тур

    Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бенрахма, 27.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.05.2023 22:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4556

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Очень сильно видимо устали, а без нормального напа делать не.х.уй, надеюсь всё же получится остаться в зоне ЛЧ ибо тогда это будет полный провал сезона, впрочем я уже привык))

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      Рейтинг: +2053

      DMитрий 10 часов назад

      После 5-о и 2 второй звезды сегодня, так омерзительно всё вот это. Де блюэхэ...? Ты ещё в команде или сам как-то сообразил?

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      Рейтинг: +1148

      Alex Flash 11 часов назад

      лохи. Духа победителей не наблюдается.

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