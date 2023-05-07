АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму»

«Манчестер Юнайтед» с минимальным счетом уступил «Вест Хэму» в гостевом матче 35-го тура АПЛ.

Единственный гол на 27-й минуте встречи забил Саид Бенрахма.

«МЮ» занимает четвертое место в таблице, имея на счету 63 очка. «Вест Хэм» с 37 очками идет на 15-й строчке.

Англия. АПЛ. 35-й тур

Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бенрахма, 27.

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