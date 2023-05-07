Мухин – о чемпионском коридоре для «Зенита»: «ЦСКА откажется»

Правильно Заремба говорила - пускай фармы устраивают - сочи или оренбург.
Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что клуб не будет устраивать чемпионский коридор для «Зенита».
- Петербургская команда выиграла РПЛ после победы над «Спартаком».
- У ЦСКА и «Зенита» не осталось очных матчей в этом сезоне.
– Как ты относишься к идее устраивать «чемпионский коридор»?
– Почему бы и нет. Команда трудится, побеждает. Даже если команда – соперник? Трудно ответить, ха-ха.
– «Барселона» отказалась.
– Ну, и мы откажемся.