Мухин – о чемпионском коридоре для «Зенита»: «ЦСКА откажется»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что клуб не будет устраивать чемпионский коридор для «Зенита».

Петербургская команда выиграла РПЛ после победы над «Спартаком».

У ЦСКА и «Зенита» не осталось очных матчей в этом сезоне.

– Как ты относишься к идее устраивать «чемпионский коридор»?

– Почему бы и нет. Команда трудится, побеждает. Даже если команда – соперник? Трудно ответить, ха-ха.

– «Барселона» отказалась.

– Ну, и мы откажемся.