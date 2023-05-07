Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Мухин – о чемпионском коридоре для «Зенита»: «ЦСКА откажется»

    Мухин – о чемпионском коридоре для «Зенита»: «ЦСКА откажется»

    Полузащитник ЦСКА Максим Мухин заявил, что клуб не будет устраивать чемпионский коридор для «Зенита».

    • Петербургская команда выиграла РПЛ после победы над «Спартаком».
    • У ЦСКА и «Зенита» не осталось очных матчей в этом сезоне.

    – Как ты относишься к идее устраивать «чемпионский коридор»?

    – Почему бы и нет. Команда трудится, побеждает. Даже если команда – соперник? Трудно ответить, ха-ха.

    «Барселона» отказалась.

    – Ну, и мы откажемся.

    Новости по теме
    ЦСКА с Заболотным в старте не проиграл ни одного матча в сезоне
    РПЛ. ЦСКА победил «Оренбург» (2:1) и поднялся на 2-е место 7
    97-летний ветеран ВОВ нанес символический удар перед матчем ЦСКА – «Оренбург»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2023 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1302

      Болотоход 2 часа назад

      Правильно Заремба говорила - пускай фармы устраивают - сочи или оренбург.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      BRO_football 13 часов назад

      Зениту ещё со своими фарм-клубами играть Оренбургом или Сочи. Кто-то из них сделает чемпионский коридор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      sined1951 13 часов назад

      Зачем разную херню печатать, да еще брать интервью у молокососа , полирующего лавку.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 