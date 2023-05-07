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    • Уткин заранее поздравил «Зенит» с чемпионством в следующем сезоне

    Уткин заранее поздравил «Зенит» с чемпионством в следующем сезоне

    «Зенит» несколько минут назад стал чемпионом России. Видеоблогер Василий Уткин сразу поздравил петербуржцев с титулом следующего сезона.

    «Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал Уткин.

    • После предыдущего чемпионства Уткин так же поздравил «Зенит» с чемпионством-2023.
    • «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
    • Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    07.05.2023 20:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34183

      VVM1964 11 часов назад

      Вася, я бы не был столь категоричен - в нашей стране нельзя строить планы и пытаться предугадать будущее ... Россия - она как блондинка за рулем ...

      0
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      Рейтинг: +5044

      neveldomha 12 часов назад

      УВася, объясни, что ты имел ввиду. Либо Зенит слишком силен, либо все остальные, по сравнению с Зенитом, гуано?

      0
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      Рейтинг: +3612

      Axe111 12 часов назад

      А так же 25...26...27....ну и т.д.!!! Стыдоба

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      Рейтинг: +1758

      Suvorov51 12 часов назад

      Вы правы Василий, можно поздравить за следующую пятилетку, ведь надо приблизиться к Великим клубам, вот и будут надувать шемьпиньона газом, а его полно, так что радуйся питерская помойка вместе с бом...жатником

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      Рейтинг: +738

      Номэд 16 часов назад

      Помойные, даешь еще больше бразил с гражданством РФ. И денег им побольше отсыпьте. А то разбегутся.

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      Рейтинг: +95

      BVG4 > Номэд 15 часов назад

      Когда поросня огребает за те же деньги, что и Зенит всякий шлам под именами пруцевых, масловых, рассказовых, дуринде и прочих, не значит, что в этом виноват Зенит или Краснодар! Жалобы, что состав команды не соответствует уровню Премьер лиги просто смехотворны! С меня (пока заправлялся в Лукойле) срубили за 5 лет 3, 5 млн. руб. Немалая доля их ушла в срамтак!!! Уже 15 лет я туда даже под угрозой остановки без топлива никогда не поеду заправляться! Пешком, на другую заправку дойду, но не туда!!! Частная (блин) компания!

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