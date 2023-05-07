Уткин заранее поздравил «Зенит» с чемпионством в следующем сезоне

«Зенит» несколько минут назад стал чемпионом России. Видеоблогер Василий Уткин сразу поздравил петербуржцев с титулом следующего сезона.

«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал Уткин.

После предыдущего чемпионства Уткин так же поздравил «Зенит» с чемпионством-2023.

«Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.

Всего это 10-е чемпионство «Зенита».

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