Вася, я бы не был столь категоричен - в нашей стране нельзя строить планы и пытаться предугадать будущее ... Россия - она как блондинка за рулем ...
«Зенит» несколько минут назад стал чемпионом России. Видеоблогер Василий Уткин сразу поздравил петербуржцев с титулом следующего сезона.
«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал Уткин.
- После предыдущего чемпионства Уткин так же поздравил «Зенит» с чемпионством-2023.
- «Зенит» взял 5-е чемпионство подряд.
- Всего это 10-е чемпионство «Зенита».
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