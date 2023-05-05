Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Саудовцы агитируют Месси тем, что подпишут ему в команду еще трех экс-игроков «Барселоны»

    Саудовцы агитируют Месси тем, что подпишут ему в команду еще трех экс-игроков «Барселоны»

    Каталонский инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что власти Саудовской Аравии продолжают работу по приглашению Лионеля Месси в местный чемпионат. При этом команда будет определена уже по достижении всех договоренностей.

    Саудовцы завлекают Месси, в частности, тем, что ему в команду подпишут трех экс-игроков «Барселоны»:

    • Луиса Суареса;
    • Жорди Альбу;
    • Серхио Бускетса.

    Лео воодушевлен возможностью воссоединиться с партнерами, с которыми в 2015 году он выиграл Лигу чемпионов.

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Месси получил 600-миллионное предложение из Саудовской Аравии
    Стало известно, почему Месси предпочитает перейти в Саудовскую Аравию, а не в «Барселону» 2
    «ПСЖ» предложил Месси новый контракт, несмотря на отстранение 3
    Источник: твиттер Managing Barca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.05.2023 22:55
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1386

      САНЁК17 6 мая, 10:52

      Месси прям воодушевлен?офигет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3632

      ФК Пупсик 6 мая, 01:21

      Соберут все просроченные продукты!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2053

      DMитрий 5 мая, 23:46

      Купите ему Гренландию! Чтобы карлик правил большой страной и ездил туда в отпуск.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 