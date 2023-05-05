Саудовцы агитируют Месси тем, что подпишут ему в команду еще трех экс-игроков «Барселоны»

Каталонский инсайдер Жерар Ромеро сообщил, что власти Саудовской Аравии продолжают работу по приглашению Лионеля Месси в местный чемпионат. При этом команда будет определена уже по достижении всех договоренностей.
Саудовцы завлекают Месси, в частности, тем, что ему в команду подпишут трех экс-игроков «Барселоны»:
- Луиса Суареса;
- Жорди Альбу;
- Серхио Бускетса.
Лео воодушевлен возможностью воссоединиться с партнерами, с которыми в 2015 году он выиграл Лигу чемпионов.
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Источник: твиттер Managing Barca