Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли команде делать чемпионский коридор для «Зенита»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает унижением для московского клуба организовать чемпионский коридор «Зениту».

«Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта.

Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», – сказал Рианчо.