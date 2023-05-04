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    • Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли команде делать чемпионский коридор для «Зенита»

    Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли команде делать чемпионский коридор для «Зенита»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает унижением для московского клуба организовать чемпионский коридор «Зениту».

    «Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта.

    Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», – сказал Рианчо.

    • «Зенит» примет «Спартак» в воскресенье, 7 мая.
    • При определенных условиях «Зенит» может стать чемпионом в этом матче.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2816

      шахта Заполярная 6 минут назад

      Еще не играли, а все глоры уже про коридор бакланят. О каком уважении к помойке можно говорить. При честном судействе рано про коридор думать.

      0
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      Рейтинг: +18372

      paracetamol 39 минут назад

      Зенит обойдется без коридоров, а надрать свиней их благородная задача. Пусть визжат!

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      Рейтинг: +1005

      эд100 > paracetamol 28 минут назад

      ты вот визгнул, и тебя не слышно, только дерьмецом потянуло...

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