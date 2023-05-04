Экс-тренер «Спартака» рассказал, стоит ли команде делать чемпионский коридор для «Зенита»

Еще не играли, а все глоры уже про коридор бакланят. О каком уважении к помойке можно говорить. При честном судействе рано про коридор думать.
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает унижением для московского клуба организовать чемпионский коридор «Зениту».
«Нет ничего унизительного в том, чтобы организовать чемпионский коридор победителю – наоборот, это очень благородно. Это просто уважение к сопернику, ничего больше. А уважение – это важнейший принцип спорта.
Со стороны игроков «Спартака» это был бы джентльменский поступок», – сказал Рианчо.