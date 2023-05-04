Рэшфорд помог одной из самых сексуальных футболисток мира: подробности из ночного клуба

Нападающая «Астон Виллы» Алиша Леманн попала в неприятную ситуацию в ночном клубе.

Эффектная девушка столкнулась с излишним вниманием со стороны нескольких мужчин, находившихся в заведении.

На помощь одной из самых сексуальных футболисток мира пришел форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Игрок «МЮ» попросил персонал ночного клуба отвести Леманн в VIP-зал, чтобы обеспечить ее безопасность.

Алиша поблагодарила Маркуса, после чего они продолжили веселиться со своими компаниями.

В соцсетях на 24-летнюю Леманн подписаны более 13 миллионов человек. Там она публикует контент не только с футбольных полей.

Фото: соцсети Алиши Леманн