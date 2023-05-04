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    • Рэшфорд помог одной из самых сексуальных футболисток мира: подробности из ночного клуба

    Рэшфорд помог одной из самых сексуальных футболисток мира: подробности из ночного клуба

    Нападающая «Астон Виллы» Алиша Леманн попала в неприятную ситуацию в ночном клубе.

    Эффектная девушка столкнулась с излишним вниманием со стороны нескольких мужчин, находившихся в заведении.

    На помощь одной из самых сексуальных футболисток мира пришел форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

    Игрок «МЮ» попросил персонал ночного клуба отвести Леманн в VIP-зал, чтобы обеспечить ее безопасность.

    Алиша поблагодарила Маркуса, после чего они продолжили веселиться со своими компаниями.

    В соцсетях на 24-летнюю Леманн подписаны более 13 миллионов человек. Там она публикует контент не только с футбольных полей.

    Фото: соцсети Алиши Леманн

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1765

      Fialet 3 часа назад

      Вот такие проститутки сами напрашиваются полуголыми фотками, а потом жалуются, что к ним пристают.

      0
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      Рейтинг: +426

      АлексМак 5 часов назад

      Страшилка наштукатуренная, ... и без нормальных сисек; ...13 млн. подписчиков, ...ни рожи ни кожи. Видимо дефицит на нормальных красивых баб у них там только растёт, что даже к такой крокодиле внимание повышенное предъявляли..., только под шофе и можно позариться...Ужас тихий. Толи дело наш женксий пол.

      1
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      Рейтинг: +146

      JIEGEHDA 6 часов назад

      Потом оба начали веселиться со своими компаниями . А где была её компания когда мужики там хотели внимания? Понятно всё . У телки 13 лям подписчиков . Одна из самых популярных. А тут оказывается в клубе до неё начали докапываться.а охраны нет . Компании нет . Друзей нет . Один Рэш помог . В вип зал даже направил . Спаситель . Жизнью рисковал наверно

      0
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      Рейтинг: +5042

      Питерский князь 7 часов назад

      Ну и рожа у нее. Во сне присниться, потом уснуть не сможешь.
      :)))

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      Рейтинг: +24680

      DOCTOR PENALTY 8 часов назад

      Алишу отвели в ВИП-зал, она поблагодарила Маркуса, после чего они продолжили веселиться со своими компаниями. Чё-то я не понял: кто, кому и в чём помог. )))

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