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    • Владелец «Челси» Боули сделал заявление о результатах команды

    Владелец «Челси» Боули сделал заявление о результатах команды

    Владелец «Челси» Тодд Боули считает, что успехи его команды еще впереди.

    «Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и хотим побеждать.

    У нас долгосрочный проект, мы нацелены на долгосрочную перспективу, и мы верим, что справимся», – сказал Боули.

    • «Челси» идет на 12-м месте в АПЛ.
    • До зоны вылета – 9 очков.
    • Боули с партнерами выкупил клуб у Романа Абрамовича в прошлом году.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1278

      Таврида 8 часов назад

      Не, ваше место в Пердиве, теперь верю, что руководство Челси может этого добиться. Из никуда в ничто, англы доказывают, что они способны на меньшее.

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