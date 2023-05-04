Владелец «Челси» Боули сделал заявление о результатах команды

Владелец «Челси» Тодд Боули считает, что успехи его команды еще впереди.

«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и хотим побеждать.

У нас долгосрочный проект, мы нацелены на долгосрочную перспективу, и мы верим, что справимся», – сказал Боули.

«Челси» идет на 12-м месте в АПЛ.

До зоны вылета – 9 очков.

Боули с партнерами выкупил клуб у Романа Абрамовича в прошлом году.

Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением