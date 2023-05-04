Владелец «Челси» Боули сделал заявление о результатах команды

Не, ваше место в Пердиве, теперь верю, что руководство Челси может этого добиться. Из никуда в ничто, англы доказывают, что они способны на меньшее.
Владелец «Челси» Тодд Боули считает, что успехи его команды еще впереди.
«Болельщики требовательны, они хотят побед. Мы понимаем это и хотим побеждать.
У нас долгосрочный проект, мы нацелены на долгосрочную перспективу, и мы верим, что справимся», – сказал Боули.
- «Челси» идет на 12-м месте в АПЛ.
- До зоны вылета – 9 очков.
- Боули с партнерами выкупил клуб у Романа Абрамовича в прошлом году.
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