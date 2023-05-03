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    • «Манчестер Юнайтед» хочет купить трех звезд футбола, если клуб приобретут шейхи

    «Манчестер Юнайтед» хочет купить трех звезд футбола, если клуб приобретут шейхи

    Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на случай, если клуб приобретут катарцы.

    Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, «МЮ» собирается подписать трех французов – Килана Мбаппе («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид») и Кингсли Комана («Бавария»).

    • Ранее сообщалось, что катарский шейх Джасим предложил за «МЮ» 5 миллиардов.
    • Нынешние владельцы, семья Глейзеров, хотят получить на миллиард больше.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

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    03.05.2023 20:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +221

      Эмом 17 часов назад

      Может новые хозяева сами решать кого приобрести? Что за тупизм.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      dauzhhhhh 21 час назад

      купить трех звезд футбола====А ведь многие любят говорить--в футболе не все решают деньги...А вот Мансити на деньгах шейхов и поднялся. Челси с Абрамовичем, ПСЖ когда был ни о чем до шейхов.Галактикос когда то в Реале.
      Лучшие футболисты мира, собраные в одном клубе по любому будут быть грозной силой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 21 час назад

      Песьякова, Заболотного и Чахлого ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2143

      jek718875 > кaстрюлька 20 часов назад

      Дзюйбу,Смолова,Агаларова

      0
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