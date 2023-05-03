«Манчестер Юнайтед» хочет купить трех звезд футбола, если клуб приобретут шейхи

Может новые хозяева сами решать кого приобрести? Что за тупизм.
Стали известны трансферные планы «Манчестер Юнайтед» на случай, если клуб приобретут катарцы.
Как пишет журналист Bild Кристиан Фальк, «МЮ» собирается подписать трех французов – Килана Мбаппе («ПСЖ»), Эдуардо Камавинга («Реал Мадрид») и Кингсли Комана («Бавария»).
- Ранее сообщалось, что катарский шейх Джасим предложил за «МЮ» 5 миллиардов.
- Нынешние владельцы, семья Глейзеров, хотят получить на миллиард больше.
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