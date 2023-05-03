Акинфеев чуть не забил «Уралу» со своей половины поля

ЦСКА обыграл «Урал» в финале Fonbet Кубка России Пути РПЛ.

В концовке встречи вратарь московской команды Игорь Акинфеев чуть не забил со своей половины поля.

Голкипер «Урала» Илья Помазун оставил свои ворота пустыми в добавленное время, подключившись к атаке команды. Акинфеев поймал мяч, пробил по воротам екатеринбуржцев, но мяч спас игрок «Урала».