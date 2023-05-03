Акинфеев чуть не забил «Уралу» со своей половины поля

Вот если бы забил, надо представить, лучший вратарь России, забил гол от своих ворот, это было бы очень забавно, но это только если бы, в любом случае поздравления молодым лейтенантам, ну и соответственно очень жаль Урал, большой путь проделал
ЦСКА обыграл «Урал» в финале Fonbet Кубка России Пути РПЛ.
В концовке встречи вратарь московской команды Игорь Акинфеев чуть не забил со своей половины поля.
Голкипер «Урала» Илья Помазун оставил свои ворота пустыми в добавленное время, подключившись к атаке команды. Акинфеев поймал мяч, пробил по воротам екатеринбуржцев, но мяч спас игрок «Урала».