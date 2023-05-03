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    Акинфеев чуть не забил «Уралу» со своей половины поля

    ЦСКА обыграл «Урал» в финале Fonbet Кубка России Пути РПЛ.

    В концовке встречи вратарь московской команды Игорь Акинфеев чуть не забил со своей половины поля.

    Голкипер «Урала» Илья Помазун оставил свои ворота пустыми в добавленное время, подключившись к атаке команды. Акинфеев поймал мяч, пробил по воротам екатеринбуржцев, но мяч спас игрок «Урала».

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.05.2023 19:28
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 10 часов назад

      Вот если бы забил, надо представить, лучший вратарь России, забил гол от своих ворот, это было бы очень забавно, но это только если бы, в любом случае поздравления молодым лейтенантам, ну и соответственно очень жаль Урал, большой путь проделал

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      Рейтинг: +1765

      Fialet 17 часов назад

      "Но мяч спас игрок «Урала»". Писец, спасли мяч...

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      Рейтинг: +101408

      zigbert 19 часов назад

      Зачем вообще вратари подключаются к атакам? Все равно кому то приходится страховать его.

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      Рейтинг: +3944

      lordmrv 21 час назад

      Дожил до седых помидоров, но не в курсе - мяч забитый с рук засчитывают? Я не глумлюсь, правда не знаю.

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      Рейтинг: +1417

      Hoahin > lordmrv 21 час назад

      Да, засчитывают

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      Рейтинг: +3944

      lordmrv > Hoahin 20 часов назад

      Спасибо. но я удивлен.

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      Рейтинг: +25058

      bset 22 часа назад

      Да ладн, там мимо летело. Был бы моложе с ударом посильнее и поточнее, может залетело бы. А так тут и без защитника ничего не случилось бы

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      Рейтинг: +221

      Эмом 22 часа назад

      Мяч вроде не в створ летел

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      Рейтинг: +1217

      кaстрюлька 22 часа назад

      Гы, там даже в комментаторской какая-то лошадь раньше времени заржала от радости
      Вообще всегда моркву абсолютно непредвзятые комментаторы освещают )))

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