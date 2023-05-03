Все голы Левандовского с 1-й по 90-ю минуту: смотрим, когда забил больше всего

несколько лет назад читал, что такая же статистика у Роналду. Месси не хватало вроде 2.
Transfermarkt подготовил разбивку всех голов нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского по минутам. Он забивал на каждой минуте.
Больше всего мячей у поляка – в компенсированное время второго тайма.
- Дольше всего 34-летний игрок выступал за «Баварию» (2014-2022 годы).
- В «Барселоне» поляк с лета.
- За сборную Польши Левандовски провел 139 матчей, забил 78 голов.
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