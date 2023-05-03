Все голы Левандовского с 1-й по 90-ю минуту: смотрим, когда забил больше всего

Transfermarkt подготовил разбивку всех голов нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского по минутам. Он забивал на каждой минуте.

Больше всего мячей у поляка – в компенсированное время второго тайма.

Дольше всего 34-летний игрок выступал за «Баварию» (2014-2022 годы).

В «Барселоне» поляк с лета.

За сборную Польши Левандовски провел 139 матчей, забил 78 голов.

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