Сумасшедшие долги тульского «Арсенала»: не выплатили зарплаты на четверть миллиарда рублей

Вот горе, ну а что вы хотели где Гурамчик, там полный провал, в свое время московское Динамо развалил, вот теперь Тульский Арсенал, но жизнь продолжается. я о спортивной жизни, надо искать какие то выходы, а главное убрать Аджоева
Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые проблемы.
«На данный момент задолженность клуба по зарплате составляет 250 миллионов рублей. В скором времени будет три месяца, как туляки не расплачиваются по своим обязательствам перед работниками клуба и контрагентами.
Также, по нашим данным, сложности есть у неофициального фарм-клуба «Арсенала» – футбольного клуба «Тверь», который выступает во Второй лиге. На данный момент в тверском клубе не платят зарплату полтора месяца», – сообщает Metaratings.
- «Арсенал» идет на 11-м месте в Первой лиге.
- Команда набрала 37 очков в 29 турах.
- Туляки вылетели из РПЛ по итогам сезона-2021/2022.