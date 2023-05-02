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    • Сумасшедшие долги тульского «Арсенала»: не выплатили зарплаты на четверть миллиарда рублей

    Сумасшедшие долги тульского «Арсенала»: не выплатили зарплаты на четверть миллиарда рублей

    Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые проблемы.

    «На данный момент задолженность клуба по зарплате составляет 250 миллионов рублей. В скором времени будет три месяца, как туляки не расплачиваются по своим обязательствам перед работниками клуба и контрагентами.

    Также, по нашим данным, сложности есть у неофициального фарм-клуба «Арсенала» – футбольного клуба «Тверь», который выступает во Второй лиге. На данный момент в тверском клубе не платят зарплату полтора месяца», – сообщает Metaratings.

    • «Арсенал» идет на 11-м месте в Первой лиге.
    • Команда набрала 37 очков в 29 турах.
    • Туляки вылетели из РПЛ по итогам сезона-2021/2022.

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    Источник: Metaratings

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    02.05.2023 23:04
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1749

      Suvorov51 3 мая, 07:32

      Вот горе, ну а что вы хотели где Гурамчик, там полный провал, в свое время московское Динамо развалил, вот теперь Тульский Арсенал, но жизнь продолжается. я о спортивной жизни, надо искать какие то выходы, а главное убрать Аджоева

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14557

      Алексей З 3 мая, 06:16

      Рентабельность !!!

      1
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