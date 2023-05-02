Сумасшедшие долги тульского «Арсенала»: не выплатили зарплаты на четверть миллиарда рублей

Тульский «Арсенал» испытывает серьезные финансовые проблемы.

«На данный момент задолженность клуба по зарплате составляет 250 миллионов рублей. В скором времени будет три месяца, как туляки не расплачиваются по своим обязательствам перед работниками клуба и контрагентами.

Также, по нашим данным, сложности есть у неофициального фарм-клуба «Арсенала» – футбольного клуба «Тверь», который выступает во Второй лиге. На данный момент в тверском клубе не платят зарплату полтора месяца», – сообщает Metaratings.