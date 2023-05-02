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    • Лэмпард считает, что подход Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»

    Лэмпард считает, что подход Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что частая смена тренеров в лондонском клубе при Романе Абрамовиче стоила ему трофеев.

    «Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть.

    Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», – цитирует Лэмпарда Evening Standard.

    • Лэмпард принял «Челси» в начале апреля.
    • Он стал 1-м тренером в истории «Челси», проигравшим первые 5 матчей.
    • «Челси» при Лэмпарде вылетел из Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.05.2023 07:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 10:55

      Челси вообще бы НИ-ЧЕ-ГО не выиграл, если бы не Абрамович. Лэмпард - скотина неблагодарная...(((

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19672

      Cleaner 2 мая, 10:49

      Лэмпард, так и сказал бы об этом ТОГДА Абрамовичу. НЕ СЕЙЧАС. Что же ты тогда яжык в ж.... засунул? Лэмпард - ЛУЗЕР!...(((

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      Рейтинг: +2104

      ItalianFootball 2 мая, 10:31

      Да если бы не Абрамович был бы Челси сейчас 12-13. А хотя. Все ясно.

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