Лэмпард считает, что подход Абрамовича стоил ему трофеев в «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что частая смена тренеров в лондонском клубе при Романе Абрамовиче стоила ему трофеев.
«Я всегда был частью команды, которая регулярно меняла тренеров. Оглядываясь назад, легко сказать, что я добился большого успеха. Я выиграл три чемпионства. Но должен был выиграть пять или шесть.
Чувствую, что так могло быть, если бы у нас было больше постоянства, если бы мы могли двигаться в одном направлении. И я думаю, что так и следовало делать», – цитирует Лэмпарда Evening Standard.
- Лэмпард принял «Челси» в начале апреля.
- Он стал 1-м тренером в истории «Челси», проигравшим первые 5 матчей.
- «Челси» при Лэмпарде вылетел из Лиги чемпионов.
Источник: «Чемпионат»