Хави назвал лучшую команду и лучшего тренера в мире

Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучшую команду в мире.

«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.

Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал Хави.