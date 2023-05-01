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    Хави назвал лучшую команду и лучшего тренера в мире

    Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучшую команду в мире.

    «Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.

    Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал Хави.

    • «Ман Сити» лидирует в АПЛ.
    • В финале Кубка Англии «Сити» сыграет против «МЮ».
    • В 1/2 финала ЛЧ клуб из Манчестера встретится с «Реалом».

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    Источник: Sport.es

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    01.05.2023 16:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2448

      Maxi_7 1 мая, 19:35

      Как неожиданно... ответ знал не открывая новость... банальные каталонцы никогда не упустят возможность похвалить своё болото и вычистить анус друг другу, уж лучше б молчал бы. А на "лучшую команду в мире" мы ещё посмотрим в матчах с настоящей лучшей командой мира).

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      Рейтинг: +1385

      САНЁК17 > Maxi_7 1 мая, 21:49

      Особенно у матрасников есть орудия, у Реала есть снаряд, у каталонцев позиция, каждому не хватает то что есть у других

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