Хави назвал лучшую команду и лучшего тренера в мире

Как неожиданно... ответ знал не открывая новость... банальные каталонцы никогда не упустят возможность похвалить своё болото и вычистить анус друг другу, уж лучше б молчал бы. А на "лучшую команду в мире" мы ещё посмотрим в матчах с настоящей лучшей командой мира).
Главный тренер «Барселоны» Хави назвал лучшую команду в мире.
«Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире на данный момент. Они очень хорошо играют, и у них лучший тренер в мире.
Было бы совершенно справедливо, если бы они выиграли требл», – сказал Хави.
- «Ман Сити» лидирует в АПЛ.
- В финале Кубка Англии «Сити» сыграет против «МЮ».
- В 1/2 финала ЛЧ клуб из Манчестера встретится с «Реалом».