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    • Песьяков ответил на вопрос о премиальных для игроков «Ростова» за попадание в тройку

    Песьяков ответил на вопрос о премиальных для игроков «Ростова» за попадание в тройку

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, получит ли команда премиальные в случае попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

    – Предусмотрены ли премиальные для команды в случае попадания в тройку по итогам сезона?

    – Только если виртуальные.

    – В «Ростове» вовремя платят зарплату?

    – Бывает, да.

    • «Ростов» занимает второе место в РПЛ.
    • Отрыв от идущего третьим «Спартака» – одно очко.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.05.2023 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +128

      witalik 1 мая, 14:32

      Песьякову необходимо постараться и обязательно получить премиальные: у жены-то маникюр безнадёжно испорчен, а маникюр, со слов моей жены, "нынче дорого стоит"...Старайтесь, Песьяков...Как-то так...

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