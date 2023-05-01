Песьяков ответил на вопрос о премиальных для игроков «Ростова» за попадание в тройку

Песьякову необходимо постараться и обязательно получить премиальные: у жены-то маникюр безнадёжно испорчен, а маникюр, со слов моей жены, "нынче дорого стоит"...Старайтесь, Песьяков...Как-то так...
Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, получит ли команда премиальные в случае попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.
– Предусмотрены ли премиальные для команды в случае попадания в тройку по итогам сезона?
– Только если виртуальные.
– В «Ростове» вовремя платят зарплату?
– Бывает, да.
- «Ростов» занимает второе место в РПЛ.
- Отрыв от идущего третьим «Спартака» – одно очко.