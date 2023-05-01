Песьяков ответил на вопрос о премиальных для игроков «Ростова» за попадание в тройку

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, получит ли команда премиальные в случае попадания в топ-3 РПЛ по итогам сезона.

– Предусмотрены ли премиальные для команды в случае попадания в тройку по итогам сезона?

– Только если виртуальные.

– В «Ростове» вовремя платят зарплату?

– Бывает, да.