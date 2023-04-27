Генич назвал клуб с более безбашенными фанатами, чем у «Спартака»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сравнил болельщиков «Спартака» и «Амкала».

– Кто более безбашенный по реакции в соцсетях после поражений – болельщики «Амкала» или «Спартака»?

– «Амкала». Просто они дети, они вообще не следят за базаром, не следят за тем, что они говорят – они просто выплескивают эмоции.

Поэтому, когда они желают сдохнуть всей твоей семье от онкологии – это неприятно и отвратительно. Болельщики «Спартака» себе такого не позволяют.