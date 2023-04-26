Канте согласился перейти из «Челси» в «Арсенал»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжит карьеру в «Арсенале».

По информации Fichajes, 32-летний француз согласился на переход в лондонский клуб по окончании сезона. Летом игрок станет свободным агентом – у него истечет срок контракта с «Челси».

«Арсенал» предложил Канте двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата будет такой же, как и в «Челси».