Канте согласился перейти из «Челси» в «Арсенал»

"32-летний француз согласился на переход в лондонский клуб". А Челси не лондонский?(
Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжит карьеру в «Арсенале».
По информации Fichajes, 32-летний француз согласился на переход в лондонский клуб по окончании сезона. Летом игрок станет свободным агентом – у него истечет срок контракта с «Челси».
«Арсенал» предложил Канте двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата будет такой же, как и в «Челси».
- Канте пропустил большую часть сезона-2022/23 из-за травмы бедра.
- Он провел 4 матча в сезоне АПЛ.