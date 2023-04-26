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    Канте согласился перейти из «Челси» в «Арсенал»

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжит карьеру в «Арсенале».

    По информации Fichajes, 32-летний француз согласился на переход в лондонский клуб по окончании сезона. Летом игрок станет свободным агентом – у него истечет срок контракта с «Челси».

    «Арсенал» предложил Канте двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон. Его зарплата будет такой же, как и в «Челси».

    • Канте пропустил большую часть сезона-2022/23 из-за травмы бедра.
    • Он провел 4 матча в сезоне АПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1202

      Таврида 25 минут назад

      "32-летний француз согласился на переход в лондонский клуб". А Челси не лондонский?(

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