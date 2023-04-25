Подлость или смекалка: молодежная команда «Барсы» забила гол, пока соперника не было на поле

Обыкновенное крысятничество - это во первых.
А во вторых как не могло быти свистка, если на поле был медперсонал? Судья куда смотрел вообще
Молодежка «Барселоны» забила хитрый гол в матче с «Кристал Пэлас».
Футболист каталонской команды нуждался в медицинской помощи, поэтому в игре произошла пауза.
Англичане воспользовались перерывом, чтобы попить воды и получить инструкции от тренера.
Тем временем игроки «Барсы» разыграли штрафной и отправились к чужим воротам, которые оказались пустыми.
Кстати, автором гола стал 15-летний Шейн Клюйверт – сын того самого Патрика Клюйверта.
В соцсетях активно обсуждают это взятие ворот. Мнения разделились: одни считают такое подлостью, другие – смекалкой. А Вы как думаете?