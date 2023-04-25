Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Подлость или смекалка: молодежная команда «Барсы» забила гол, пока соперника не было на поле

    Подлость или смекалка: молодежная команда «Барсы» забила гол, пока соперника не было на поле

    Молодежка «Барселоны» забила хитрый гол в матче с «Кристал Пэлас».

    Футболист каталонской команды нуждался в медицинской помощи, поэтому в игре произошла пауза.

    Англичане воспользовались перерывом, чтобы попить воды и получить инструкции от тренера.

    Тем временем игроки «Барсы» разыграли штрафной и отправились к чужим воротам, которые оказались пустыми.

    Кстати, автором гола стал 15-летний Шейн Клюйверт – сын того самого Патрика Клюйверта.

    В соцсетях активно обсуждают это взятие ворот. Мнения разделились: одни считают такое подлостью, другие – смекалкой. А Вы как думаете?

    Новости по теме
    «Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
    «Барселона» определила главную цель на позицию форварда
    «Барселона» выбирает между четырьмя нападающими 3
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2530

      Чермындыр 32 минуты назад

      Обыкновенное крысятничество - это во первых.
      А во вторых как не могло быти свистка, если на поле был медперсонал? Судья куда смотрел вообще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      dragoff 34 минуты назад

      Надо было ломать после этого каждого упыря барсы, хрен с ними с красными карточками, но эти падонки должны знать, что такое держать ответ по-мужски

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Arsenal_till i die 46 минут назад

      Позор своего отца

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1977

      Romio-xxx 46 минут назад

      Фанатов у Барсы явно от такого не прибавится.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 