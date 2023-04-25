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    • Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

    Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

    Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

    – Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?

    – Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.

    – А тебе лень?

    – Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.

    Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

    – А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?

    – Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении десяти лет не отдает чемпионство.

    Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом за 6 туров до конца чемпионата.
    • Кокорин выступал за клуб с 2016 по 2019 год.

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    Источник: ютуб-канал нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 14:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +161

      timon2401 22 минуты назад

      да несомненно)) тренерский гений так и прет!!! особенно на еврокубках))) даже наверное и не плохо что их пока нет!! а то смотреть на наших современных отечественных тренеров с их "поставленной" игрой прямо то ещё удовольствие

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      Рейтинг: +13421

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Я памятник воздвиг себе не рукотворный,
      К нему не зарастёт б.мжатская тропа...

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      Рейтинг: +6388

      порт 33 минуты назад

      Рано или поздно нам всем поставят памятник.

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      Рейтинг: +215

      ЗаЖиМ 48 минут назад

      А при чём тут Богданыч?

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