Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

– Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?

– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.

– А тебе лень?

– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.

Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?

– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении десяти лет не отдает чемпионство.

Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.