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  • Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

25 апреля 2023, 14:49
9

Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.

– Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?

– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.

– А тебе лень?

– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.

Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.

– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?

– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении десяти лет не отдает чемпионство.

Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом за 6 туров до конца чемпионата.
  • Кокорин выступал за клуб с 2016 по 2019 год.

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Источник: ютуб-канал нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (9)
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Romeo 123
1682425143
Кокорин прав
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derrik2000
1682425494
МИЛЛЕРУ нужно что-то поставить. Семаку не за что. ))
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ЗаЖиМ
1682426661
А при чём тут Богданыч?
Ответить
порт
1682427563
Рано или поздно нам всем поставят памятник.
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R_a_i_n
1682428180
Я памятник воздвиг себе не рукотворный, К нему не зарастёт б.мжатская тропа...
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timon2401
1682428246
да несомненно)) тренерский гений так и прет!!! особенно на еврокубках))) даже наверное и не плохо что их пока нет!! а то смотреть на наших современных отечественных тренеров с их "поставленной" игрой прямо то ещё удовольствие
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Spirit_78
1682430075
После всей этой чехарды с иностранными тренерами Семак идеально вписался. Теперь под предлогом того, что якобы все переживают за игру Зенита, все соперники мечтают его кем-то заменить)) Фиг вам, страдайте дальше)
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Эном айс
1682435799
Странно. Ожидал другого.Наверное достойно. Ну, пусть так. В отличие от Артематия...(
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