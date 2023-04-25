Кокорин: «Зенит» кошмарит всех в РПЛ с большими счетами – Семаку должны памятник поставить»

да несомненно)) тренерский гений так и прет!!! особенно на еврокубках))) даже наверное и не плохо что их пока нет!! а то смотреть на наших современных отечественных тренеров с их "поставленной" игрой прямо то ещё удовольствие
Экс-форвард «Зенита» Александр Кокорин высказался о доминировании петербургской команды в РПЛ.
– Что ты думаешь о сегодняшнем «Зените»?
– Честно, я не смотрю. Здесь [на Кипре] не показывают, нужно искать в интернете.
– А тебе лень?
– Уровень очень сильно упал, и «Зенит» всех кошмарит. По своему бюджету. Много ребят иностранцев осталось, и они всех кошмарят с большими счетами.
Из команды, с кем я был на связи, за кого переживаю, остались Керж, Далер [Кузяев], тренерский штаб и мой любимый медицинский персонал.
– А что ты чувствуешь по отношению к «Зениту»?
– Любовь. Это прямо тот клуб, который близок к тому, чтобы стать как «Бавария» – ну, наверное, уже нет, потому что нет еврокубков, – которая на протяжении десяти лет не отдает чемпионство.
Богданович [Сергей Семак] пятое чемпионство выигрывает. На Крестовском должны поставить ему памятник. Кержу и Богдановичу – все.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом за 6 туров до конца чемпионата.
- Кокорин выступал за клуб с 2016 по 2019 год.