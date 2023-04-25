Роналду не реализовал голевой момент в полуфинале Кубка Саудовской Аравии – «Аль-Наср» вылетел из турнира

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Вахде» со счетом 0:1 в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

Криштиану Роналду имел шанс спасти свою команду от поражения, но из выгодной позиции попал в перекладину.

38-летний португалец не забил в третьем матче подряд.