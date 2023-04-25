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    • Роналду не реализовал голевой момент в полуфинале Кубка Саудовской Аравии – «Аль-Наср» вылетел из турнира

    Роналду не реализовал голевой момент в полуфинале Кубка Саудовской Аравии – «Аль-Наср» вылетел из турнира

    «Аль-Наср» проиграл «Аль-Вахде» со счетом 0:1 в полуфинале Кубка Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду имел шанс спасти свою команду от поражения, но из выгодной позиции попал в перекладину.

    38-летний португалец не забил в третьем матче подряд.

    • «Аль-Наср» вылетел из турнира.
    • С 53-й минуты команда играла в большинстве.
    • Роналду перебрался в Саудовскую Аравию зимой после расторжения контракта с «МЮ».
    • Его сделали самым высокооплачиваемым футболистом мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4631

      Бомбардиръ 9 минут назад

      Рон аль-насрал кубок, и потом, как очевидно, аль-насрёт и чемп.

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