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    • Анчелотти рассказал, как относится к возвращению Месси в «Барселону»

    Анчелотти рассказал, как относится к возвращению Месси в «Барселону»

    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

    – Хотели бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?

    – Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.

    Мне нравится Месси как футболист. Для Примеры это может быть прекрасно.

    • Месси в конце июня станет свободным агентом.
    • Его рассчитывает вернуть «Барселона».
    • Также у аргентинца есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.

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    Источник: AS

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