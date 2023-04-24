Анчелотти рассказал, как относится к возвращению Месси в «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».
– Хотели бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?
– Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.
Мне нравится Месси как футболист. Для Примеры это может быть прекрасно.
- Месси в конце июня станет свободным агентом.
- Его рассчитывает вернуть «Барселона».
- Также у аргентинца есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии.
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