Анчелотти рассказал, как относится к возвращению Месси в «Барселону»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в «Барселону».

– Хотели бы, чтобы Месси вернулся в «Барсу»?

– Месси может делать все, что захочет. «Барселона» – тоже. Для меня это не проблема.

Мне нравится Месси как футболист. Для Примеры это может быть прекрасно.