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    Кордоба: «Я переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе»

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сожалеет, что команда не участвует в еврокубках.

    «Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть.

    Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать все лучшее «Краснодару», – сказал Кордоба.

    • Клубы РПЛ отстранены от международных турниров как минимум до конца сезона-2022/23.
    • Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года.
    • В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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