Кордоба: «Я переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сожалеет, что команда не участвует в еврокубках.
«Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть.
Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать все лучшее «Краснодару», – сказал Кордоба.
- Клубы РПЛ отстранены от международных турниров как минимум до конца сезона-2022/23.
- Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года.
- В этом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 8 ассистов в 29 матчах.
Источник: «РБ Спорт»