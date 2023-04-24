Кордоба: «Я переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба сожалеет, что команда не участвует в еврокубках.

«Конечно, я скучаю по таким матчам, потому что переходил в «Краснодар», чтобы играть в Европе. Сейчас, к сожалению, мы не можем там играть.

Но мы настроены на то, чтобы продолжать отдавать все лучшее «Краснодару», – сказал Кордоба.