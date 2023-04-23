Бальде ответил, на какую топ-лигу похожа РПЛ

Бальде - балда )
РПЛ похожа на лигу Гондураса )
Нападающий «Спартака» Бальде Кейта сравнил РПЛ с французской Лигой 1.
«Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», – сказал сенегалец.
- Бальде в «Спартаке» с лета.
- В 9 матчах за команду он забил 3 гола и сделал ассист.
- Контракт действует еще 2 года.