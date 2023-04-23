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    Бальде ответил, на какую топ-лигу похожа РПЛ

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта сравнил РПЛ с французской Лигой 1.

    «Из всех лиг, где я успел поиграть, сравнил бы наш чемпионат с французским: много физики, мало пауз в игре. В Италии, например, мы увидим больше тактики и размеренности на поле. Хотя многое зависит от конкретной команды, в которой ты находишься», – сказал сенегалец.

    • Бальде в «Спартаке» с лета.
    • В 9 матчах за команду он забил 3 гола и сделал ассист.
    • Контракт действует еще 2 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12216

      ВетеR 32 минуты назад

      Бальде - балда )

      РПЛ похожа на лигу Гондураса )

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