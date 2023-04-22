Только у одного тренера больше побед с «Зенитом», чем у Семака

«Зенит» в 24-м туре РПЛ победил дома «Динамо» (3:1).

Теперь у главного тренера Сергея Семака 122 победы во главе «Зенита». Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа.

Больше только у Павла Садырина (125 побед), но по проценту побед Семак уже его опережает (60,4 против 47,7).