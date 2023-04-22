Только у одного тренера больше побед с «Зенитом», чем у Семака

Такие возможности не снились ни Морозову, ни Садырину. Зенит в их время был средним добротным клубом, сейчас Главная Корпорация страны взяла его на содержание и ничтоне мешает вливать в команду огромные средства. Цель достигнута. Какой ценой , похоже мало кого волнует, всё оплачено из государственного кормана.
Рентабильность ?
Побойтесь бога.
«Зенит» в 24-м туре РПЛ победил дома «Динамо» (3:1).
Теперь у главного тренера Сергея Семака 122 победы во главе «Зенита». Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа.
Больше только у Павла Садырина (125 побед), но по проценту побед Семак уже его опережает (60,4 против 47,7).
- Семак – самый титулованный тренер в истории «Зенита» (8 трофеев).
- Тренер в команде с 2018 года.
- При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.