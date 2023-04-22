Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Только у одного тренера больше побед с «Зенитом», чем у Семака

    Только у одного тренера больше побед с «Зенитом», чем у Семака

    «Зенит» в 24-м туре РПЛ победил дома «Динамо» (3:1).

    Теперь у главного тренера Сергея Семака 122 победы во главе «Зенита». Он опередил Юрия Морозова, у которого 121 победа.

    Больше только у Павла Садырина (125 побед), но по проценту побед Семак уже его опережает (60,4 против 47,7).

    • Семак – самый титулованный тренер в истории «Зенита» (8 трофеев).
    • Тренер в команде с 2018 года.
    • При нем «Зенит» не финишировал в РПЛ ниже 1-го места.

    Новости по теме
    Ловчев раскритиковал Смолова после матча с «Зенитом» и сравнил его с Дзюбой
    Семак: «Малком и Клаудиньо с удовольствием будут защищать флаг России, если их не вызовут в сборную Бразилии»
    «Мертвое»: Быстров считает, что «Динамо» позорно сыграло против «Зенита» 3
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2023 22:09
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14464

      Алексей З 1 час назад

      Такие возможности не снились ни Морозову, ни Садырину. Зенит в их время был средним добротным клубом, сейчас Главная Корпорация страны взяла его на содержание и ничтоне мешает вливать в команду огромные средства. Цель достигнута. Какой ценой , похоже мало кого волнует, всё оплачено из государственного кормана.
      Рентабильность ?
      Побойтесь бога.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1730

      Fialet 1 час назад

      Симак силён.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22165

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Хвала СУПЕР ТРЕНЕРУ всех времен и народов !!! )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +514

      lipatov32 2 часа назад

      В чемпионате одной команды у него и 300 будет!
      Только в еврокубках нихрена!!!
      Даже если бы имбарго не ввели!!!!
      Гавноклуб в гавно чемпионате!
      Зверь!
      Гвардиола берегись! Семак уже на подходе!!!))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7968

      BarStep > lipatov32 1 час назад

      Lipi lipаtа

      Язык без костей..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +514

      lipatov32 > BarStep 51 минуту назад

      Я тебе ответил уже! Угомонись уже! Stupid!!!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 