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  • Барриос назвал самых близких друзей среди российских футболистов «Зенита»

Барриос назвал самых близких друзей среди российских футболистов «Зенита»

22 апреля 2023, 15:15
2

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отношениях с одноклубниками.

Андрей Мостовой, которого вы называете «Мосто», рассказывал, что вы дружите.

– Если мы говорим о наших россиянах, то действительно чаще всего общаемся с Мостовым, Кузяевым, Чистяковым. А Мосто и Кузяев – самые близкие друзья.

Причем с Андреем это зародилось буквально с того момента, когда он пришел в команду. Мы как‑то сразу совпали по настроению, взглядам на жизнь и футбол. Очень приятный человек.

Его все очень любят в «Зените». Кстати, если чувствую, что могу дать Андрею дружеский совет, как улучшить игру на поле, то делаю это.

– И как он реагирует?

– Мосто – такой человек, который прислушивается. А благодаря нашим хорошим отношениями, я верю, что мы оба делаем друг друга лучше.

Некоторый языковой барьер не мешает нам общаться. Надеюсь, наша дружба будет развиваться и дальше.

– На зимних сборах многие игроки «Зенита» именно вас называли человеком, который сейчас создает атмосферу в раздевалке. Как вам такое?

– Я спонтанный, энергичный парень, который любит пошутить, подколоть, подбодрить партнеров и добавить положительных вибраций в командную атмосферу – это было со мной всегда. Так что продолжу в том же духе.

  • 29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
  • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар
Комментарии (2)
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NewLife
1682169858
Боррелиоз: мы дружим с Мостовым и тренируем вместе симуляцию падений и незаметные удары сзади по ногам))
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