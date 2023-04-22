Барриос назвал самых близких друзей среди российских футболистов «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отношениях с одноклубниками.

– Андрей Мостовой, которого вы называете «Мосто», рассказывал, что вы дружите.

– Если мы говорим о наших россиянах, то действительно чаще всего общаемся с Мостовым, Кузяевым, Чистяковым. А Мосто и Кузяев – самые близкие друзья.

Причем с Андреем это зародилось буквально с того момента, когда он пришел в команду. Мы как‑то сразу совпали по настроению, взглядам на жизнь и футбол. Очень приятный человек.

Его все очень любят в «Зените». Кстати, если чувствую, что могу дать Андрею дружеский совет, как улучшить игру на поле, то делаю это.

– И как он реагирует?

– Мосто – такой человек, который прислушивается. А благодаря нашим хорошим отношениями, я верю, что мы оба делаем друг друга лучше.

Некоторый языковой барьер не мешает нам общаться. Надеюсь, наша дружба будет развиваться и дальше.

– На зимних сборах многие игроки «Зенита» именно вас называли человеком, который сейчас создает атмосферу в раздевалке. Как вам такое?

– Я спонтанный, энергичный парень, который любит пошутить, подколоть, подбодрить партнеров и добавить положительных вибраций в командную атмосферу – это было со мной всегда. Так что продолжу в том же духе.