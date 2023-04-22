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    • Барриос назвал самых близких друзей среди российских футболистов «Зенита»

    Барриос назвал самых близких друзей среди российских футболистов «Зенита»

    Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал об отношениях с одноклубниками.

    Андрей Мостовой, которого вы называете «Мосто», рассказывал, что вы дружите.

    – Если мы говорим о наших россиянах, то действительно чаще всего общаемся с Мостовым, Кузяевым, Чистяковым. А Мосто и Кузяев – самые близкие друзья.

    Причем с Андреем это зародилось буквально с того момента, когда он пришел в команду. Мы как‑то сразу совпали по настроению, взглядам на жизнь и футбол. Очень приятный человек.

    Его все очень любят в «Зените». Кстати, если чувствую, что могу дать Андрею дружеский совет, как улучшить игру на поле, то делаю это.

    – И как он реагирует?

    – Мосто – такой человек, который прислушивается. А благодаря нашим хорошим отношениями, я верю, что мы оба делаем друг друга лучше.

    Некоторый языковой барьер не мешает нам общаться. Надеюсь, наша дружба будет развиваться и дальше.

    – На зимних сборах многие игроки «Зенита» именно вас называли человеком, который сейчас создает атмосферу в раздевалке. Как вам такое?

    – Я спонтанный, энергичный парень, который любит пошутить, подколоть, подбодрить партнеров и добавить положительных вибраций в командную атмосферу – это было со мной всегда. Так что продолжу в том же духе.

    • 29-летний Барриос выступает за «Зенит» с февраля 2019 года.
    • Его контракт с клубом действует до конца сезона-2025/26.

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    Источник: «Матч ТВ»

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