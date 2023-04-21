«Манчестер Сити» нашел замену для Гюндогана в «Челси»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич стал трансферной целью «Манчестер Сити».

Действующий чемпион Англии видит в 28-летнем хорвате замену для Илкая Гюндогана, который по окончании сезона уйдет в «Барселону».

Контракт Ковачича с лондонским клубом истекает в 2024 году, поэтому высока вероятность его продажи предстоящим летом.

«Сити» также интересуется хавбеком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, но его переход может не состояться из-за финансовых требований немцев.