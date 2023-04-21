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    «Манчестер Сити» нашел замену для Гюндогана в «Челси»

    Полузащитник «Челси» Матео Ковачич стал трансферной целью «Манчестер Сити».

    Действующий чемпион Англии видит в 28-летнем хорвате замену для Илкая Гюндогана, который по окончании сезона уйдет в «Барселону».

    Контракт Ковачича с лондонским клубом истекает в 2024 году, поэтому высока вероятность его продажи предстоящим летом.

    «Сити» также интересуется хавбеком дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом, но его переход может не состояться из-за финансовых требований немцев.

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    Источник: Give Me Sport

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    Сегодня, 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14457

      Skull_Boy 1 час назад

      5 баллов, если Гвардиола его подпишет

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