В «Динамо» сообщили об интересе европейских клубов к Захаряну

У других клубов и по интересоваться нечем... )))
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.
«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастeт ли это во что-то более значимое», – сказал Гафин.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».