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    • В «Динамо» сообщили об интересе европейских клубов к Захаряну

    В «Динамо» сообщили об интересе европейских клубов к Захаряну

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

    «В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастeт ли это во что-то более значимое», – сказал Гафин.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 30 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5546

      neim 28 минут назад

      У других клубов и по интересоваться нечем... )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14429

      Алексей З 58 минут назад

      - У вас есть такой-то , игрок ?
      - Да , есть.
      -Угу , хорошо.
      Поинтересовались. Летом может ещё позвонят и хоть что-то скажут.

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