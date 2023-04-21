В «Динамо» сообщили об интересе европейских клубов к Захаряну

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал об интересе европейских клубов к полузащитнику Арсену Захаряну.

«В последние пару месяцев у «Динамо» были контакты с европейскими клубами, которые интересуются Арсеном. Ближе к лету посмотрим, перерастeт ли это во что-то более значимое», – сказал Гафин.