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  • Булатов назвал трех игроков, без которых «Спартак» выглядит средней командой

Булатов назвал трех игроков, без которых «Спартак» выглядит средней командой

20 апреля 2023, 17:50
2

Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

«Много составляющих этого результата. «Акрон» сыграл по традиции в кубке на максимуме своих возможностях при своих болельщиках. Там и спартаковцев много играет: Савичев, Полубояринов, может, еще кого-то забыл. Сумасшедший настрой. Игра живая, интересная, хороший подбор исполнителей для первой лиги.

И, как часто бывает в футболе, выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня «Акрон» больше хотел. «Спартак» же выглядел разрознено.

Отсутствовали Джикия, Промес и Соболев – знаковые фигуры, без них «Спартак» выглядит средней разбалансированной командой. Ни огня, ни состава, ни игры – команда выглядела бледно, а «Акрон» добыл заслуженную победу», – цитирует Булатов.

  • «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
  • «Спартак» вылетел из Кубка России.
  • В прошлом году москвичи выиграли турнир.
  • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Акрон Спартак
Комментарии (2)
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balam
1682007905
думал чего не хватает..Соболева мля
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эд100
1682057341
ну прям удивил, догада...
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