Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Булатов назвал трех игроков, без которых «Спартак» выглядит средней командой

    Булатов назвал трех игроков, без которых «Спартак» выглядит средней командой

    Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

    «Много составляющих этого результата. «Акрон» сыграл по традиции в кубке на максимуме своих возможностях при своих болельщиках. Там и спартаковцев много играет: Савичев, Полубояринов, может, еще кого-то забыл. Сумасшедший настрой. Игра живая, интересная, хороший подбор исполнителей для первой лиги.

    И, как часто бывает в футболе, выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня «Акрон» больше хотел. «Спартак» же выглядел разрознено.

    Отсутствовали Джикия, Промес и Соболев – знаковые фигуры, без них «Спартак» выглядит средней разбалансированной командой. Ни огня, ни состава, ни игры – команда выглядела бледно, а «Акрон» добыл заслуженную победу», – цитирует Булатов.

    • «Акрон» идет на 12-м месте в Первой лиге.
    • «Спартак» вылетел из Кубка России.
    • В прошлом году москвичи выиграли турнир.
    • Московский клуб идет на 3-м месте в РПЛ.

    Новости по теме
    Хлестов призвал назначить Мостового тренером «Спартака» вместо Абаскаля 3
    Мостовой призвал не трогать Абаскаля: «У «Спартака» все хорошо» 4
    Мовсисян: «Зенит» построил «галактикос», но не может соперничать со «Спартаком» в плане истории» 4
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1491

      balam 25 минут назад

      думал чего не хватает..Соболева мля

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4930

      Питерский князь 1 час назад

      Я сказал бы так, СпартаГ на фоне говна не отличишь!
      :)))
      Или клиники душевно больных.
      :)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14406

      Алексей З 1 час назад

      В целом согласен, ну ещё Литвинова добавил бы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 