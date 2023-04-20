Булатов назвал трех игроков, без которых «Спартак» выглядит средней командой

Бывший футболист «Спартака» и экс-тренер «Спартака-2» Виктор Булатов прокомментировал поражение московского клуба от «Акрона» в 1/2 финала Fonbet Кубка России.

«Много составляющих этого результата. «Акрон» сыграл по традиции в кубке на максимуме своих возможностях при своих болельщиках. Там и спартаковцев много играет: Савичев, Полубояринов, может, еще кого-то забыл. Сумасшедший настрой. Игра живая, интересная, хороший подбор исполнителей для первой лиги.

И, как часто бывает в футболе, выигрывает тот, кто больше хочет. Сегодня «Акрон» больше хотел. «Спартак» же выглядел разрознено.

Отсутствовали Джикия, Промес и Соболев – знаковые фигуры, без них «Спартак» выглядит средней разбалансированной командой. Ни огня, ни состава, ни игры – команда выглядела бледно, а «Акрон» добыл заслуженную победу», – цитирует Булатов.