Аршавин рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Легче сказать, чего Спартаку хватает. Это неплохое финансирование, мягко выражаясь, все остальные составляющие в дефиците, в большом или малом. Строить топ-клуб и мучаться при отсутствии указанных персонажей - смешно. Можно подумать, когда эта троица играет и находится на пике формы, то Спартак может горы свернуть.
Андрей Аршавин назвал ключевые факторы спада в игре «Спартака».
– Что со «Спартаком»?
– «Спартак» без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Александра Соболева... Им тяжеловато.
У молодых ребят нет стабильности, и этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно», – считает Аршавин.
- В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
- Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
- В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.