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    Аршавин рассказал, чего не хватает «Спартаку»

    Андрей Аршавин назвал ключевые факторы спада в игре «Спартака».

    – Что со «Спартаком»?

    «Спартак» без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Александра Соболева... Им тяжеловато.

    У молодых ребят нет стабильности, и этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно», – считает Аршавин.

    • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
    • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1033

      SLADE2019 45 минут назад

      Легче сказать, чего Спартаку хватает. Это неплохое финансирование, мягко выражаясь, все остальные составляющие в дефиците, в большом или малом. Строить топ-клуб и мучаться при отсутствии указанных персонажей - смешно. Можно подумать, когда эта троица играет и находится на пике формы, то Спартак может горы свернуть.

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      Рейтинг: +17453

      Garrincha58 1 час назад

      Федуна на них нет и З....

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      Рейтинг: +1844

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Срам таку не хватило одного удаления у Акрона и пары пенальти в их ворота. Ржу не могу. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1055

      Болотоход > ПалкоВводецъ (returned) 31 минуту назад

      гав гав гав ))) здорова!!!

      0
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      Рейтинг: +24634

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Прав Андрей, к тому же в этом ряду молодых и неспособных стоит и Абаскаль.

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      Рейтинг: +18289

      paracetamol 1 час назад

      Чего не хватает «Спартаку»? - Мозгов!

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      Рейтинг: +33680

      oyabun 1 час назад

      Ну какие молодые? Разве что Мелешин и Зорин. Так их на замену обычно в конце игры выпускают. Остальные в составе давно уже зрелые и сыгранные футболисты. Надо говорить откровенно - всем им, за редким исключением, просто неохота вкалывать на поле и на тренировках. Денежка и так на счет исправно капает.

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