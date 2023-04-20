Аршавин рассказал, чего не хватает «Спартаку»

Андрей Аршавин назвал ключевые факторы спада в игре «Спартака».

– Что со «Спартаком»?

– «Спартак» без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Александра Соболева... Им тяжеловато.

У молодых ребят нет стабильности, и этому «Спартаку» не хватает не только мастерства, но и мужской борьбы там, где это нужно», – считает Аршавин.