Колосков: «Игроки «Спартака» наплевали на эмблему клуба»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил победу «Акрона» в кубковом матче над «Спартаком» (2:1).

«Никаких оправданий быть не должно. Второй клуб РПЛ должен с закрытыми глазами обыгрывать средний клуб из Первой лиги. То, что сегодня произошло, – настоящий позор.

Играл «Акрон» даже лучше, чем красно-белые. Результат абсолютно по делу. За такую позорную игру футболисты «Спартака» должны извиниться перед своими болельщиками. Они наплевали на эмблему клуба», – сказал Колосков.