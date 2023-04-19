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Колосков: «Игроки «Спартака» наплевали на эмблему клуба»

19 апреля 2023, 21:24
15

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил победу «Акрона» в кубковом матче над «Спартаком» (2:1).

«Никаких оправданий быть не должно. Второй клуб РПЛ должен с закрытыми глазами обыгрывать средний клуб из Первой лиги. То, что сегодня произошло, – настоящий позор.

Играл «Акрон» даже лучше, чем красно-белые. Результат абсолютно по делу. За такую позорную игру футболисты «Спартака» должны извиниться перед своими болельщиками. Они наплевали на эмблему клуба», – сказал Колосков.

  • «Акрон» в следующем кубковом матче сыграет с «Крыльями Советов» или «Краснодаром».
  • Тольяттинцы выбили уже 3-ю московскую команду.
  • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Акрон
Комментарии (15)
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Иван Петров 1986
1681929032
Да они эту эмблему и не видели, они хорошо видели и знают семизначные цифры в контракте. Все остальное для них по ...
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вальтер79
1681930119
да уж по ходу рыжий тренер одной ногой в европе
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Burtaze
1681930334
да ладно...они в еврокубках любителям проигрывали...токарям и пекарям..а это всё таки профессиональный фк..
Ответить
Burtaze
1681930466
Дзюбу надо на цырлах просить вернуться..Дзюба их бы научил играть
Ответить
alefreddy
1681930623
сливают тренера и уровень мастерства у половины низкий
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BRO_football
1681932131
Абаскаль гений! Опять выставил против слабой команды второй состав и опять обосрался.
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alp
1681933762
спартак ))) это уже начинает звучать как анекдот ))
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САНЁК17
1681934294
Не хотел написать, но придётся , стыдно за Спартак
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Дядя Серёжа
1681959696
Выходит с динамкой и дрезиной теперь вся яМосква заплёвана...
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SLADE2019
1681973109
Да при чем здесь эмблема. Они в очередной раз в душу болельщиков наплевали, если не сказать грубее. Очередная позорная игра в весенней части чемпионата. И где эти хайщики Мостового и фаны Абаскаля? В чем Мостовой неправ, в чем он злопыхатель? Он вещи своими именами называет, причем довольно корректно для болельщика и бывшего игрока клуба. А Абаскаль, дай Бог ему удачи и успехов в дальнейшем, на сегодняшний день ничего не может показать в таком ослабленном чемпионате и в таком потешном розыгрыше кубка. Слабенький Абаскаль пока.
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