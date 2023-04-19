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    Колосков: «Игроки «Спартака» наплевали на эмблему клуба»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил победу «Акрона» в кубковом матче над «Спартаком» (2:1).

    «Никаких оправданий быть не должно. Второй клуб РПЛ должен с закрытыми глазами обыгрывать средний клуб из Первой лиги. То, что сегодня произошло, – настоящий позор.

    Играл «Акрон» даже лучше, чем красно-белые. Результат абсолютно по делу. За такую позорную игру футболисты «Спартака» должны извиниться перед своими болельщиками. Они наплевали на эмблему клуба», – сказал Колосков.

    • «Акрон» в следующем кубковом матче сыграет с «Крыльями Советов» или «Краснодаром».
    • Тольяттинцы выбили уже 3-ю московскую команду.
    • «Спартак» не смог защитить титул Кубка России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии17
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      Рейтинг: +12179

      BRO_football 18 минут назад

      Абаскаль гений! Опять выставил против слабой команды второй состав и опять обосрался.

      0
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      Рейтинг: +969

      кaстрюлька 40 минут назад

      Смачно харькнули и высморкались. Предлагаю расформировать

      1
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      Рейтинг: +1624

      Suvorov51 42 минуты назад

      Где бы на говорили о Спартаке, тут же вылезают питерские вонючки из помойки, а что им еще остаётся, помойка и должна вонять, это ж помойка, так что нужно меньше обращать на это внимание всем клубам страны

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      Рейтинг: +2413

      alefreddy 43 минуты назад

      сливают тренера и уровень мастерства у половины низкий

      2
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      Рейтинг: +290

      Burtaze 46 минут назад

      Дзюбу надо на цырлах просить вернуться..Дзюба их бы научил играть

      1
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      Рейтинг: +17890

      Barmaleushka > Burtaze 22 минуты назад

      Поздно ,поезд ушёл (в прямом смысле).

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      Рейтинг: +290

      Burtaze 48 минут назад

      да ладно...они в еврокубках любителям проигрывали...токарям и пекарям..а это всё таки профессиональный фк..

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      Рейтинг: +1518

      вальтер79 52 минуты назад

      да уж по ходу рыжий тренер одной ногой в европе

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      Рейтинг: +1112

      ZAITZEFF2011 1 час назад

      Зато сейчас по матч премьер показывают низкосортную суперзвезду Никиту Баженова, который учит всех нас, как играть в футбол.

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      Рейтинг: +4292

      fakeid 1 час назад

      заремба, ты здесь? вылезай! а то снова, похоже, сныкалась на 10 дней после позора! мы все ждём твоего отчёта по проискам газпрома и заговору против спартака!

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      Рейтинг: +1624

      Suvorov51 > fakeid 40 минут назад

      Своего нет, ухты моя плаксивая девчонка с питерской помойки, ты так и не ответила тебя прут у помойки или ты полностью перешла на засос

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      Рейтинг: +4292

      fakeid > Suvorov51 30 минут назад

      визжи-визжи, промквас) что тебе ещё остаётся, кроме как про помойки, вот такой ты без мозгов) всей стране сегодня было стыдно за спартаг!

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      Рейтинг: +4226

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да они эту эмблему и не видели, они хорошо видели и знают семизначные цифры в контракте. Все остальное для них по ...

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