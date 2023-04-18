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    «УЕФА хочет, чтобы мы остались»: Митрофанов – о переходе России в Азию

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции УЕФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «УЕФА хочет, чтобы мы остались», — сказал Митрофанов.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +474

      lipatov32 26 минут назад

      Да кому вы со своими гавоклубами нужны?
      Ничего не потеряет мировой и европейский футбол если наших гавноклубов не будет! Бабками не купить респект и уважуху. В своём болоте мочимся, а после обсыхаем!!!!

      3
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      Рейтинг: +12171

      BRO_football 32 минуты назад

      И на основании чего Митрофанов сделал такой вывод? Чеферин в личной беседе ему так сказал?

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      Рейтинг: +21233

      derrik2000 33 минуты назад

      Хватит уже хернёй с гейропой заниматься!
      Бобик сдох, значит - сдох.
      Пусть сами себе "чемпионаты Галактики" устраивают.
      Азиатский футбол сейчас развивается реактивными темпами и скоро центр футбольной мысли - как, в прочем, и остальные центры- сместятся именно в Азию.
      А гейропа пусть с чубатыми скачет, чубатых девок **ёт, подцепляя от них где-то уже забытые вензаболевания, и в своей клоаке дальше загнивает вместе с бабомужиками.
      А Максим Митрофанов - это как раз тот газпромовский придурок, который в бытность гендиром Зенита в 2012 году, в ноябре месяце, пообещал снять с команду с чемпионата России и переехать в Крым, где участвовать в тамошнем первенстве. )))))))))))))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +11530

      "supermax" 40 минут назад

      а че нет то....взносы платим и платим...где еще найти таких меценатов

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      Рейтинг: +474

      lipatov32 > "supermax" 12 минут назад

      Открою тебе секрет, эти бабки и дальше платить "типа" Будут из резинового бюджета - это те которые с тебя и меня собирают за каждую фигню! Только пойдут они кому-то на фазенду где-то! Они же всё "патриоты" Всё за кардон выводят. А школ футбольных как не было, так и не будет!!!!

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      Рейтинг: +14356

      Алексей З 42 минуты назад

      Офигенный довод.

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