«УЕФА хочет, чтобы мы остались»: Митрофанов – о переходе России в Азию

Да кому вы со своими гавоклубами нужны?
Ничего не потеряет мировой и европейский футбол если наших гавноклубов не будет! Бабками не купить респект и уважуху. В своём болоте мочимся, а после обсыхаем!!!!
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о позиции УЕФА по поводу возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«УЕФА хочет, чтобы мы остались», — сказал Митрофанов.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.