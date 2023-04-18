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    Агент Бальде рассказал, может ли нападающий «Спартака» получить российское гражданство

    Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Бальде Кейта, ответил, возможно ли вступление игрока в гражданство РФ.

    «Мы никогда не думали о получении российского гражданства. Но никто не знает, что будет в будущем.

    Бальде очень нравится в России. Он счастлив быть здесь», – заявил агент.

    • В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
    • Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
    • Сенегалец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4223

      fakeid 31 минуту назад

      побежали хряки за гражданством) особенно квинси зулусенко)

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      Рейтинг: +13301

      R_a_i_n 37 минут назад

      А еще его Абаскаль выпускать начал на поле, а еще он забивает))

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