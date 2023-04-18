Агент Бальде рассказал, может ли нападающий «Спартака» получить российское гражданство

побежали хряки за гражданством) особенно квинси зулусенко)
Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Бальде Кейта, ответил, возможно ли вступление игрока в гражданство РФ.
«Мы никогда не думали о получении российского гражданства. Но никто не знает, что будет в будущем.
Бальде очень нравится в России. Он счастлив быть здесь», – заявил агент.
- В августе «Спартак» подписал Бальде в качестве свободного агента.
- Стороны заключили контракт до лета 2025 года.
- Сенегалец забил 3 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.