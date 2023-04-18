Агент Бальде рассказал, может ли нападающий «Спартака» получить российское гражданство

Федерико Пасторелло, агент форварда «Спартака» Бальде Кейта, ответил, возможно ли вступление игрока в гражданство РФ.

«Мы никогда не думали о получении российского гражданства. Но никто не знает, что будет в будущем.

Бальде очень нравится в России. Он счастлив быть здесь», – заявил агент.