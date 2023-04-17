Лэмпард оценил шансы «Челси» пройти «Реал» после 0:2 в первом матче

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«В футболе возможно всe. Мы конкурентоспособная команда, которая заслужила своe место в четвертьфинале. Мы понимаем, что уровень соперника достаточно высокий. Но всегда есть возможность сотворить историю.

Что будет завтра, то будет завтра. Мы отдадим всех себя. Мы хотим пройти дальше. Каждая игра за «Челси» — возможность побеждать» – сказал Лэмпард на предматчевой пресс-конференции.