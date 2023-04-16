Бальде ответил, где был бы «Спартак» в таблице Лиги 1

Нападающий «Спартака» Бальде Кейта видит команду в топ-8 чемпионата Франции.

— Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.

— Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Примере. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.