Бальде ответил, где был бы «Спартак» в таблице Лиги 1

Попуас просто попутал педали. Хотел сказать в Лиге 2, но потом понял, что лишат премии
Нападающий «Спартака» Бальде Кейта видит команду в топ-8 чемпионата Франции.
— Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.
— Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Примере. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Впереди у москвичей кубковый матч с «Акроном».
- Кейта играл в Лиге 1 за «Монако».