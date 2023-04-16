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    Бальде ответил, где был бы «Спартак» в таблице Лиги 1

    Нападающий «Спартака» Бальде Кейта видит команду в топ-8 чемпионата Франции.

    — Сравните Лигу 1, где вы играли до перехода в «Спартак», с РПЛ.

    — Французский чемпионат очень похож на российский — много борьбы, но не такой сильный уклон на тактику, как в Серии А или Примере. «Спартак» уверенно был бы в топ-8 чемпионата Франции.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • Впереди у москвичей кубковый матч с «Акроном».
    • Кейта играл в Лиге 1 за «Монако».

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +671

      Янвapь 69 20 минут назад

      Попуас просто попутал педали. Хотел сказать в Лиге 2, но потом понял, что лишат премии

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