Подбитая губа Сане после удара Мане

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане накануне сыграл в матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1). Это был первый публичный выход футболиста после драки с партнером Садио Мане.

Фотографы запечатлели подбитую губу Сане.