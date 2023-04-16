Подбитая губа Сане после удара Мане

Надо было и глаз подбить после таких слов что он сказал
Мане никогда такого не позволял даже громко он в других клубах не разговаривал если он так поступил значит правильно заслужил
МОЛОДЕЦ МАНЕ!!!!!!
Полузащитник «Баварии» Лерой Сане накануне сыграл в матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1). Это был первый публичный выход футболиста после драки с партнером Садио Мане.
Фотографы запечатлели подбитую губу Сане.
- Инцидент произошел после поражения «Баварии» от «Манчестер Сити» (0:3) в 1/4 финала ЛЧ.
- Возможно, Садио был оскорблен на расовой почве.
- Клуб оштрафовал Мане примерно на 500 тысяч евро.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.