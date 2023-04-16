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    Подбитая губа Сане после удара Мане

    Полузащитник «Баварии» Лерой Сане накануне сыграл в матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (1:1). Это был первый публичный выход футболиста после драки с партнером Садио Мане.

    Фотографы запечатлели подбитую губу Сане.

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    Источник: твиттер ESPN

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    Сегодня, 09:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +566

      Damir07 2 часа назад

      Надо было и глаз подбить после таких слов что он сказал
      Мане никогда такого не позволял даже громко он в других клубах не разговаривал если он так поступил значит правильно заслужил
      МОЛОДЕЦ МАНЕ!!!!!!

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