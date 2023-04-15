Мартинса в матче с «Торпедо» удалили за аплодисменты в адрес судьи

А что тут такого страшного, за что следует наказывать? Он что фак показал или матом обложил бокового? Все мы видели миллион моментов, когда игроки просто дико орут на боковых при несогласии с их действиями. Разве их за это удаляют? Явная ангажированность судьи против Спартака. Похоже в перерыве ему позвонили соткуда следует и потребовали всеми способами помешать Спартаку победить.
Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс получил вторую желтую карточку на 89-й минуте матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).
Люксембуржец был наказан за саркастические аплодисменты в адрес помощника судьи.
- «Спартак» вдевятером удержал победу.
- Спартаковцы в 1-м тайме пробили 3 пенальти.
- Москвичи вернулись в топ-3.
Скриншоты телеканала «Матч Премьер».