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    Мартинса в матче с «Торпедо» удалили за аплодисменты в адрес судьи

    Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс получил вторую желтую карточку на 89-й минуте матча 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:1).

    Люксембуржец был наказан за саркастические аплодисменты в адрес помощника судьи.

    • «Спартак» вдевятером удержал победу.
    • Спартаковцы в 1-м тайме пробили 3 пенальти.
    • Москвичи вернулись в топ-3.

    Скриншоты телеканала «Матч Премьер».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33645

      oyabun 33 минуты назад

      А что тут такого страшного, за что следует наказывать? Он что фак показал или матом обложил бокового? Все мы видели миллион моментов, когда игроки просто дико орут на боковых при несогласии с их действиями. Разве их за это удаляют? Явная ангажированность судьи против Спартака. Похоже в перерыве ему позвонили соткуда следует и потребовали всеми способами помешать Спартаку победить.

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      Рейтинг: +22002

      Persona_non_Grata > oyabun 23 минуты назад

      Всё равно надо голову иметь и уметь сдерживать эмоции - а в результате два игрока центра поля пропускают важнейший матч с серьезным соперником (((

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      Рейтинг: +886

      kliker 36 минут назад

      Оба удаления от дурных голов: один мячик откатывает, другой хлопает. Наполучали ненужных предупреждений в центре поля просто так.

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