Быстров упрекнул форварда «Спартака» в лени

Радужный решил тренера исполнять, начни с помойных)
Владимир Быстров считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев мог бы играть лучше.
«Соболев ленивый. С его данными он может играть гораздо лучше, он может забивать в каждом матче.
Он распыляется там, где ему не нужно. Команда раскачивается долго, а когда время поджимает, они начинают», – сказал Быстров.
- Соболев в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 12-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».