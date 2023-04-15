Быстров упрекнул форварда «Спартака» в лени

Владимир Быстров считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев мог бы играть лучше.

«Соболев ленивый. С его данными он может играть гораздо лучше, он может забивать в каждом матче.

Он распыляется там, где ему не нужно. Команда раскачивается долго, а когда время поджимает, они начинают», – сказал Быстров.