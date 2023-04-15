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    Быстров упрекнул форварда «Спартака» в лени

    Владимир Быстров считает, что нападающий «Спартака» Александр Соболев мог бы играть лучше.

    «Соболев ленивый. С его данными он может играть гораздо лучше, он может забивать в каждом матче.

    Он распыляется там, где ему не нужно. Команда раскачивается долго, а когда время поджимает, они начинают», – сказал Быстров.

    • Соболев в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах.
    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ с 12-очковым отставанием от лидирующего «Зенита».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18020

      NewLife 3 минуты назад

      Радужный решил тренера исполнять, начни с помойных)

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