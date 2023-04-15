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    «Крылья Советов» – «Химки»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

    «Крылья Советов» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.

    • Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
    • Начало – в 14:00 мск.
    • «Крылья» занимают 12-е место в таблице РПЛ, «Химки» – 15-е.

    Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Писарский [Сычевой].

    Химки: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.

    «Крылья Сoветов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами российских космонавтов

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    Источник: сайт РПЛ

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