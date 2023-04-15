«Крылья Советов» – «Химки»: стартовые составы на 23-й тур РПЛ

«Крылья Советов» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 23-го тура чемпионата России.
- Игра пройдет в Самаре на стадионе «Солидарность Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
- «Крылья» занимают 12-е место в таблице РПЛ, «Химки» – 15-е.
Крылья Советов: Ломаев, Рассказов, Евгеньев, Гапонов, Горшков, Бейл, Костанца, Витюгов, Коваленко, Гарре, Писарский [Сычевой].
Химки: Митрюшкин, Идову, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Гулиев, Магомедов, Бикел, Руденко, Долгов.
«Крылья Сoветов» сыграют с «Химками» в футболках с портретами российских космонавтов
Источник: сайт РПЛ