Захарян рассказал, кем видит себя через год

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем он себя видит через год.

«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба.

Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», – сказал Захарян.