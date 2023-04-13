Захарян рассказал, кем видит себя через год

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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем он себя видит через год.
«Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба.
Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», – сказал Захарян.
- В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
- Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».