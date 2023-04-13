Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Захарян рассказал, кем видит себя через год

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос, кем он себя видит через год.

    «Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба.

    Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там», – сказал Захарян.

    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 29 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
    • Захаряном интересовались «Челси» и «Галатасарай».

    Новости по теме
    Захарян назвал самую нелепую новость про себя 1
    Захарян ответил, считает ли он себя звездой 7
    Канчельскис объяснил спад в игре Захаряна 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:39
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vipanovynf 3 часа назад


      Pacпрoдажа фиpмeнныx видеоpeгиcтpатopов с pадаp-дeтeктоpом и другими пoлeзными фyнкциями, всe по 199O рyб.----- https://shortbe.com/bYHP

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5528

      neim 5 часов назад

      Попробовать себя там, это означает, что опять без трофеев. В ПСЖ, Барсу, Ман сити, Баварию и Ювентус тебя не позовут, а вот в Зените легко бы срослось ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4851

      Питерский князь 5 часов назад

      С булылкой, в луже своей моче, под забором.
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 