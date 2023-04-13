Уткин: «Изо всех сил пытался найти игровую идею у «Челси» – горько это»

Василий Уткин подвел итоги матча «Реал» – «Челси».

Мадридцы дома победили со счетом 2:0.

Это бы первый четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля.

«Я все еще люблю «Челси». Фрэнк Лэмпард – один из моих любимых игроков своего поколения. Их двое – он и Иньеста.

Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у «Челси». Я пытался опереться на фундаментальные знания Елагина по Англии – он тоже не заметил. Горько это.

Ну, если не считать идеей барьер из трех способных давать огромный объем в центре Энцо, Канте и Ковачича. Барьеры работают до первого гола в твои ворота.

Кукурелья удивительный игрок, он чередует топовые действия с провалами совершенно рандомно. В эпизоде с удалением удалили-то Чилуэлла, но проспал же Кукурелья.

Я не очень представляю, как может этот «Челси» отыграть 0:2 дома.

«Сити» против «Реала» – это будет эпично. Ну, и только это не буднично», – написал Уткин в своем телеграм-канале.