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    Уткин: «Изо всех сил пытался найти игровую идею у «Челси» – горько это»

    Василий Уткин подвел итоги матча «Реал» – «Челси».

    • Мадридцы дома победили со счетом 2:0.
    • Это бы первый четвертьфинал Лиги чемпионов.
    • Ответная игра состоится в Лондоне 18 апреля.

    «Я все еще люблю «Челси». Фрэнк Лэмпард – один из моих любимых игроков своего поколения. Их двое – он и Иньеста.

    Я изо всех сил пытался найти какую-то игровую идею у «Челси». Я пытался опереться на фундаментальные знания Елагина по Англии – он тоже не заметил. Горько это.

    Ну, если не считать идеей барьер из трех способных давать огромный объем в центре Энцо, Канте и Ковачича. Барьеры работают до первого гола в твои ворота.

    Кукурелья удивительный игрок, он чередует топовые действия с провалами совершенно рандомно. В эпизоде с удалением удалили-то Чилуэлла, но проспал же Кукурелья.

    Я не очень представляю, как может этот «Челси» отыграть 0:2 дома.

    «Сити» против «Реала» – это будет эпично. Ну, и только это не буднично», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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