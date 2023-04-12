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    Игроки «Баварии» остались в шоке от поступка Мане

    Футболисты «Баварии» остались сильно удивлены тем, как поступил Садио Мане.

    Сенегалец ударил по лицу партнера по команде Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором мюнхенцы проиграли со счетом 0:3.

    Игроки «Баварии» в шоке от поступка Мане и считают, что он не задержится в клубе на долгое время.

    Руководство клуба размышляет, какие санкции приметить по отношению к Садио.

    • Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».
    • Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах Бундеслиги.

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    Источник: Bayern&Germany

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    12.04.2023 23:27
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    Комментарии (3)
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    ItalianFootball
    1681372430
    Чернобровый заигрался в блм.
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    serglider
    1681695465
    Я что-то не догоняю... Сане, к примеру, обозвал Мане кривоногим баклажаном, тот в свою очередь зарядит Сане в "хлеборезку"! Кто тут инициатор конфликта? Тот кто обозвал или кто ударил? Или обзываться можно, но без драк?))) Почему одного наказали, а другого нет? Толерасты... одним словом)))
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    ologreds
    1694981301
    numo693437
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