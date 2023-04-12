Игроки «Баварии» остались в шоке от поступка Мане

Футболисты «Баварии» остались сильно удивлены тем, как поступил Садио Мане.
Сенегалец ударил по лицу партнера по команде Лероя Сане после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», в котором мюнхенцы проиграли со счетом 0:3.
Игроки «Баварии» в шоке от поступка Мане и считают, что он не задержится в клубе на долгое время.
Руководство клуба размышляет, какие санкции приметить по отношению к Садио.
- Мане перешел в «Баварию» летом 2022 года из «Ливерпуля».
- Он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 20 матчах Бундеслиги.