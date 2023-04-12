«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков

Ясен красен и 150 млн за игрока, да еще и из БД, которая наглухо сливает Баварии, а из списка ярых лавочников максимум кто поможет это Кайседо - единственный кто играет в старте
«Ливерпуль» не будет продолжать действия для покупки полузащитника «Боруссии» Д Джуда Беллингема. В клубе решили купить на эти деньги сразу нескольких игроков в среднюю линию.
«Ливерпуль» будет выбирать из следующего перечня полузащитников:
- Мэйсон Маунт («Челси»);
- Конор Галлахер («Челси»);
- Мойзес Кайседо («Брайтон»);
- Райан Гравенберх («Бавария»).