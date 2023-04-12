«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков

«Ливерпуль» не будет продолжать действия для покупки полузащитника «Боруссии» Д Джуда Беллингема. В клубе решили купить на эти деньги сразу нескольких игроков в среднюю линию.

«Ливерпуль» будет выбирать из следующего перечня полузащитников: