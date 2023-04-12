Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков

    «Ливерпуль» не будет продолжать действия для покупки полузащитника «Боруссии» Д Джуда Беллингема. В клубе решили купить на эти деньги сразу нескольких игроков в среднюю линию.

    «Ливерпуль» будет выбирать из следующего перечня полузащитников:

    Новости по теме
    Каррагер раскритиковал Зинченко за ошибку в матче с «Ливерпулем»: «Как на тренировке»
    Боковой судья локтем отмахнулся от Робертсона в перерыве матча «Ливерпуль» – «Арсенал»
    Команды, заработавшие больше всех призовых от УЕФА в 2022 году
    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:41
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14426

      Skull_Boy 1 час назад

      Ясен красен и 150 млн за игрока, да еще и из БД, которая наглухо сливает Баварии, а из списка ярых лавочников максимум кто поможет это Кайседо - единственный кто играет в старте

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 