Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Киммих – о 0:3 от «Сити»: «Мы увидели, что победить их реально»

    Футболист «Баварии» Йозуа Киммих оценил исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

    «Прозвучит глупо, но мы увидели, что победить «Сити» реально.

    Я верю в «Баварию». Мы способны чего-нибудь добиться в ответной игре», – считает Киммих.

    • Ответная встреча состоится в Мюнхене через неделю.
    • Киммих отыграл весь матч в Манчестере.
    • «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола, работавший с «Баварией».

    Новости по теме
    «Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
    Родри назвал залог победы в матче с «Баварией»
    Де Лигт: «Бавария» отдала матч «Манчестер Сити», который мог забить и пять голов»
    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19

      Пингвины Антарктиды 3 часа назад

      Томас Тухель пришёл на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года. пришёл на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года. Вся суть в том, что Кан и Салихамиджич хотят сместить Флика на посту тренера Бундестим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55530

      MaxRnD 4 часа назад

      Ага, конечно дома победите, только уже 0-5

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +881

      sined1951 4 часа назад

      Чего-нибудь может и добьётесь, например 1:1.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 