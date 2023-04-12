Киммих – о 0:3 от «Сити»: «Мы увидели, что победить их реально»

Томас Тухель пришёл на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года. пришёл на смену Юлиану Нагельсманну и подписал контракт до 2025 года. Вся суть в том, что Кан и Салихамиджич хотят сместить Флика на посту тренера Бундестим.
Футболист «Баварии» Йозуа Киммих оценил исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).
«Прозвучит глупо, но мы увидели, что победить «Сити» реально.
Я верю в «Баварию». Мы способны чего-нибудь добиться в ответной игре», – считает Киммих.
- Ответная встреча состоится в Мюнхене через неделю.
- Киммих отыграл весь матч в Манчестере.
- «Сити» тренирует Хосеп Гвардиола, работавший с «Баварией».