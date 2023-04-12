Киммих – о 0:3 от «Сити»: «Мы увидели, что победить их реально»

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих оценил исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:3).

«Прозвучит глупо, но мы увидели, что победить «Сити» реально.

Я верю в «Баварию». Мы способны чего-нибудь добиться в ответной игре», – считает Киммих.