Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Баварией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. Первые 60 минут игра была равной.

Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри. В первые 15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.

Это потрясающий результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – заявил Гвардиола.