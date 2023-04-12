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    Гвардиола прокомментировал разгромную победу «Ман Сити» над «Баварией»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. Первые 60 минут игра была равной.

    Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри. В первые 15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы изменили кое-что и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.

    Это потрясающий результат, но я знаю, что значит играть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – заявил Гвардиола.

    • Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.

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    Источник: BBC

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