«Арис» вряд ли выкупит Кокорина – «Фиорентина» не рассчитывает на форварда

Фиорентине будет лучше продать Кокорина со скидкой. А так получается замкнутый круг.
Будущее нападающего Александра Кокорина остается неопределенным.
«Арис» вряд ли выкупит 32-летнего россиянина из-за его высокой зарплаты.
При этом в кипрском клубе очень довольны игрой Кокорина, который забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.
«РБ Спорт» сообщает, что «Фиорентине» нападающий не нужен – на него не рассчитывают в следующем сезоне.
Итальянцы будут искать варианты с продажей Кокорина или новой арендой.