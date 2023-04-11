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    «Арис» вряд ли выкупит Кокорина – «Фиорентина» не рассчитывает на форварда

    Будущее нападающего Александра Кокорина остается неопределенным.

    «Арис» вряд ли выкупит 32-летнего россиянина из-за его высокой зарплаты.

    При этом в кипрском клубе очень довольны игрой Кокорина, который забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.

    «РБ Спорт» сообщает, что «Фиорентине» нападающий не нужен – на него не рассчитывают в следующем сезоне.

    Итальянцы будут искать варианты с продажей Кокорина или новой арендой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2023 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101241

      zigbert 3 часа назад

      Фиорентине будет лучше продать Кокорина со скидкой. А так получается замкнутый круг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1682

      vmonomah17 5 часов назад

      Может Зенит купит?)))

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