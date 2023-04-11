«Арис» вряд ли выкупит Кокорина – «Фиорентина» не рассчитывает на форварда

Будущее нападающего Александра Кокорина остается неопределенным.

«Арис» вряд ли выкупит 32-летнего россиянина из-за его высокой зарплаты.

При этом в кипрском клубе очень довольны игрой Кокорина, который забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 24 матчах.

«РБ Спорт» сообщает, что «Фиорентине» нападающий не нужен – на него не рассчитывают в следующем сезоне.

Итальянцы будут искать варианты с продажей Кокорина или новой арендой.