Гвардиола назвал главное отличие Холанда от Месси

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.

«Холанд всегда счастлив, всегда улыбается. А Месси, например, если забьет два гола, все равно будет немного расстроен, потому что не забил три.

Эрлинг же все время в отличном настроении», – сказал Гвардиола.