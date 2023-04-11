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    Гвардиола назвал главное отличие Холанда от Месси

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.

    «Холанд всегда счастлив, всегда улыбается. А Месси, например, если забьет два гола, все равно будет немного расстроен, потому что не забил три.

    Эрлинг же все время в отличном настроении», – сказал Гвардиола.

    • Хосеп тренировал и Холанда, и Месси.
    • Холанд забил 44 гола в 38 матчах этого сезона.
    • На счету Месси 19 голов в 34 матчах.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14288

      Алексей З 19 минут назад

      Бред.
      И тот и другой радуются своим успехам , а уж сравнивать их как игроков , думаю Пеп не станет.
      Это как Мерседес и КАМАЗ, вроде обе машины , едут , но предназначены для разного.

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