Гвардиола назвал главное отличие Холанда от Месси

Бред.
И тот и другой радуются своим успехам , а уж сравнивать их как игроков , думаю Пеп не станет.
Это как Мерседес и КАМАЗ, вроде обе машины , едут , но предназначены для разного.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сравнил нападающих Эрлинга Холанда и Лионеля Месси.
«Холанд всегда счастлив, всегда улыбается. А Месси, например, если забьет два гола, все равно будет немного расстроен, потому что не забил три.
Эрлинг же все время в отличном настроении», – сказал Гвардиола.
- Хосеп тренировал и Холанда, и Месси.
- Холанд забил 44 гола в 38 матчах этого сезона.
- На счету Месси 19 голов в 34 матчах.