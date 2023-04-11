«Зенит» хочет купить двух защитников «Ростова»

Если Зенит что-то хочет, то он это делает. От заинтересованности до покупки времени очень мало проходит.
По этому подобные разговоры это скорее всего утка.
«Зенит» заинтересован в подписании двух защитников «Ростова» – Александра Сильянова и Максима Осипенко.
По информации «Чемпионата», «Ростов» готов продать Осипенко «Зениту».
Сильянов летом вернется в «Локомотив» из аренды. «Зенит» рассмотрит вариант с его выкупом.
- Сильянов в 29 матчах сезона забил 2 гола и сделал 1 ассист.
- Осипенко забил 6 голов и отдал ассист в 29 матчах.
- Оба игрока вызываются в сборную России.