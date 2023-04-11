«Зенит» хочет купить двух защитников «Ростова»

«Зенит» заинтересован в подписании двух защитников «Ростова» – Александра Сильянова и Максима Осипенко.

По информации «Чемпионата», «Ростов» готов продать Осипенко «Зениту».

Сильянов летом вернется в «Локомотив» из аренды. «Зенит» рассмотрит вариант с его выкупом.