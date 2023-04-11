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    «Зенит» хочет купить двух защитников «Ростова»

    «Зенит» заинтересован в подписании двух защитников «Ростова» – Александра Сильянова и Максима Осипенко.

    По информации «Чемпионата», «Ростов» готов продать Осипенко «Зениту».

    Сильянов летом вернется в «Локомотив» из аренды. «Зенит» рассмотрит вариант с его выкупом.

    • Сильянов в 29 матчах сезона забил 2 гола и сделал 1 ассист.
    • Осипенко забил 6 голов и отдал ассист в 29 матчах.
    • Оба игрока вызываются в сборную России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5720

      TOMSON 11 минут назад

      Если Зенит что-то хочет, то он это делает. От заинтересованности до покупки времени очень мало проходит.
      По этому подобные разговоры это скорее всего утка.

      0
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      Рейтинг: +14288

      Алексей З 14 минут назад

      Что-то сегодня об интересе Зенита к россиянам из каждого утюга толдычат. Неужели латинос сваливают или с верху приказ поступил ?

      0
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      Рейтинг: +4841

      Питерский князь 1 час назад

      Понеслось говно по кочкам.
      Сейчас всю РПЛ в Зенит будут сватать.

      1
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      Рейтинг: +4044

      fakeid 1 час назад

      чё за утиный день? ещё не вечер, а в зенит уже целый состав отправили. так-то нам бы только вратаря поменять, да и всё.

      2
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      Рейтинг: +13147

      R_a_i_n 1 час назад

      Зенит включает свой пылесос? Наверно знают что-то ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18499

      ilichkadr 2 часа назад

      Что-то сегодня «Чемпионат» прорвало. Не иначе чёрная пятница наступила!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67832

      portero 2 часа назад

      Зачем покупать? Семак бразил ставить будет, хотя они косячат больше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101233

      zigbert 2 часа назад

      Хорошие игроки. Только вот зачем Зениту усиливаться, никаких проблем в обороне у него нет.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Аntik 2 часа назад

      Откуда такая уверенность, что Сильянов летом вернется в Локо? У Ростова есть опция право выкупа, сумма 3млн. у.е. Ростов ей воспользуется, если игрок изъявит желание остаться в команде.

      1
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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > Аntik 2 часа назад

      Как это ни печально, но от предложения Зенита ещё не один футболист Ростова не отказался. Вся херовость ситуации в том, что все, кого они у нас купили, потом полируют лавку и хоронят свою дальнейшую карьеру. Плюс для них только один - обеспечены до конца дней

      3
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      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 > MaxRnD 47 минут назад

      А что делать, такова жизнь, пока молодой и востребован надо сделать бабло, век спортсмена очень короток и успеть хоть немного облегчить жизнь финансово это не последнее дело, а тем более если есть семья

      1
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      Рейтинг: +55516

      MaxRnD > Suvorov51 42 минуты назад

      Ну да, судить в общем-то их не за что.
      Чистякова жаль, как играл у нас и что с ним стало в Зените - полный трэш.

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