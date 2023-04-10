«Газпром» станет спонсором «Бешикташа»: турецкий клуб получит 60 миллионов за 3 года

Российская компания «Газпром» станет новым спонсором «Бешикташа».

По информации Sozcu, турецкий клуб получит 60 миллионов евро за передачу «Газпрому» прав на название домашнего стадиона в течение трeх лет.

На следующей неделе президент «Бешикташа» прилетит в Россию по приглашению главы «Газпрома» Алексея Миллера.