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    «Газпром» станет спонсором «Бешикташа»: турецкий клуб получит 60 миллионов за 3 года

    Российская компания «Газпром» станет новым спонсором «Бешикташа».

    По информации Sozcu, турецкий клуб получит 60 миллионов евро за передачу «Газпрому» прав на название домашнего стадиона в течение трeх лет.

    На следующей неделе президент «Бешикташа» прилетит в Россию по приглашению главы «Газпрома» Алексея Миллера.

    • «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
    • В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».

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    Источник: Sozcu

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    10.04.2023 18:16
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +2023

      DMитрий 8 часов назад

      Чего-то парни, пишущие здесь, тупят по этому поводу, раздувая слона! Ведь совершенно очевидно что это политически-пиарный ход. С Фенербахче замутили соглашение, теперь вот еще с одними. Да насрать Газпрому на турецкий футбол! Никто не собирается их развивать. Озвученные деньги, - копейки. Просто надо занять определенную нишу "для работы" и быть на виду в Европе. Подоплёка наверняка другая. Как говорится: просто бизнес - ничего личного.

      0
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      Рейтинг: +2610

      шахта Заполярная 10 часов назад

      А что у нас в стране некого поддержать финансово, или наши клубы рылом не вышли?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14275

      Алексей З 10 часов назад

      Где тут патриотический блок, Турция член НАТО .
      Можете не извергать своё возмущение, и Миллеру и царю глубоко на вас наплевать.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3298

      Опорник84 10 часов назад

      Вот так вот, газ народное достояние и туркам в помощь. ***** , войной а деньги не пахнут.

      1
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      Рейтинг: +189

      Napaleon Banapart 11 часов назад

      Эрдоган несколько лет "дерет и в хвост и в гриву" нашего "непревзойденного" а мы не гордые... Ни чего личного.. Хорший понт дороже денег...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1609

      ScarlettOgusania 12 часов назад

      газпрём создаёт в Турции секту бом.жей - бешикташных)

      2
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      Рейтинг: +3560

      aaaaahhhh 13 часов назад

      В стране всё сделано, можно и турок поддержать:)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6075

      AtticusFinch 13 часов назад

      В чем прикол спонсировать всякую чушь?что они рекламируют?никто в Европе не знает , где взять ГАЗ?просто очередной плевок нам в лицо!

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      Рейтинг: +10665

      ivany4 13 часов назад

      Что с европой доигрались, остались без потоков. Теперь турки нагреют руки.
      На 20 лямов в год можно много построить беспилотников и отправить укронацистам.

      2
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      Рейтинг: +55502

      MaxRnD 13 часов назад

      А чё только Бешикташа ? Давай сразу спонсором Динамо К

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40050

      Project Бабангида > MaxRnD 13 часов назад

      запорожские казаки уже пишут письмо Миллеру )

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4839

      Питерский князь > MaxRnD 12 часов назад

      Потому что ты дурак.
      И пока так(Питерская власть), будешь жевать золлтой дождь.
      :)))
      Вопрос, а ростовские, все такие тупые, или только ты?

      0
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      Рейтинг: +55502

      MaxRnD > Питерский князь 12 часов назад

      Какая корреляция между питерской властью и лично тобой, помойной крысой, страдающей недержанием мочи ?

      4
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