«Газпром» станет спонсором «Бешикташа»: турецкий клуб получит 60 миллионов за 3 года

Чего-то парни, пишущие здесь, тупят по этому поводу, раздувая слона! Ведь совершенно очевидно что это политически-пиарный ход. С Фенербахче замутили соглашение, теперь вот еще с одними. Да насрать Газпрому на турецкий футбол! Никто не собирается их развивать. Озвученные деньги, - копейки. Просто надо занять определенную нишу "для работы" и быть на виду в Европе. Подоплёка наверняка другая. Как говорится: просто бизнес - ничего личного.
Российская компания «Газпром» станет новым спонсором «Бешикташа».
По информации Sozcu, турецкий клуб получит 60 миллионов евро за передачу «Газпрому» прав на название домашнего стадиона в течение трeх лет.
На следующей неделе президент «Бешикташа» прилетит в Россию по приглашению главы «Газпрома» Алексея Миллера.
- «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
- В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».