«Мы – не «Спартак»: в «Локомотиве ответили на вопрос о встрече с судьями

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, будет ли клуб проводить встречи с арбитрами.

Ранее закрытую встречу с боссами российских судей провели тренеры «Спартака».

«Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»? Мы – не «Спартак»! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать», – сказал Нагорных.