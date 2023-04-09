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    «Мы – не «Спартак»: в «Локомотиве ответили на вопрос о встрече с судьями

    Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил, будет ли клуб проводить встречи с арбитрами.

    Ранее закрытую встречу с боссами российских судей провели тренеры «Спартака».

    «Будем ли мы встречаться с судьями, как это сделал «Спартак»? Мы – не «Спартак»! Я считаю, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать», – сказал Нагорных.

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    Источник: «Чемпионат»

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    09.04.2023 23:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10660

      ivany4 1 час назад

      Да вы не Спартак.
      Вы ждете когда вам проложат дорогу к судьям, ведь «... вы считаете, что подобная возможность должна быть у каждого клуба, либо такие ситуации нужно как-то упорядочивать».)))

      0
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      Рейтинг: +5681

      afw13 1 час назад

      не в обиду болельщикам железнодорожников, но Локомотив сейчас и вправду не дотягивает до Спартака по многим показателям, оговорка по Фрейду получилась у Нагорных.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +999

      Krics 1 час назад

      Стыдно за Газпром,Бразилии платит,а бабушек до нитки обдирает,ихмо.

      2
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      Рейтинг: +19429

      Cleaner 1 час назад

      Локо не хочет позориться "ЗАКРЫТЫМИ ВСТРЕЧАМИ". За Спартака стыдно...(

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      Рейтинг: +5681

      afw13 > Cleaner 1 час назад

      стыдно за тебя чушкана позорного)) тебе наверно не с кем больше общаться, поэтому здесь на сайте и пишешь свои измышления))

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