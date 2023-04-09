Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Дзюба умеет играть против «Зенита». Но сейчас получилось не очень: ни разу не пробил за 90 минут

    «Локомотив» – «Зенит» – главный матч тура. А главный момент вокруг этой встречи – первый матч Артема Дзюбы против бывшей команды. Перед встречей Сергей Семак говорил:

    «Удивлен ли я результативностью Дзюбы? У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему как игроку, который находится на острие атаки, – забивать».

    Для Дзюбы это был первый матч в майке «Локо» против «Зенита», но первый матч против «Зенита» вообще.

    Как Дзюба раньше играл против «Зенита»

    Артем Дзюба сыграл против «Зенита» во всех турнирах за четыре команды. Во статистика:

    «Спартак»:

    • 10 матчей;
    • Три гола;
    • Ассист;
    • В сезоне-2010/11 даже играл с капитанской повязкой против «Зенита».

    «Томь»:

    • Два матча;
    • 0 голевых действий.

    «Ростов»:

    • Два матча;
    • Ассист.

    «Арсенал»:

    • Один матч;
    • Гол;
    • Ассист.

    Общая статистика против «Зенита» за все команды – 15 матчей, четыре гола и три ассиста. В списке самых любимых соперников Дзюбы (по числу забитых голов) «Зенит» располагается на 19-м месте.

    Как Дзюба проявил себя в первом матче за «Локо» против «Зенита»

    Относительно своих предыдущих матчей – не так хорошо. Дзюба вышел в основе на эту встречу и провел все 90 минут, но ничем не запомнился. Были моменты, когда он прессинговал и спускался в оборону. Но сейчас был менее активен, чем в прошлых матчах «Локомотива», и за все время на поле ни разу не пробил по воротам «Зенита».

    Мостовой после завершения игры сказал:

    «Об этом особо не разговаривали, что именно Дзюба забивает бывшим командам. Знаем, что он сильный нападающий. Знали, как против него играть, и знали, что у него будет инициатива чаще бороться за длинные передачи. Но ничего особенного не было, так же готовились к матчу. Закрыли ли его? В принципе да. Главное, что он не забил. Да, он цеплялся за мячи – с его габаритами это полегче, чем нашим защитникам. Главное, что не забил».

    Фото: Russian Look/Global Look Press, официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.04.2023 22:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1660

      Fialet 1 час назад

      Барбардирские редактуры щитать не умеют, што ли? По командам пишут одни цыфры, в сумме щетают другие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11581

      alex1951 2 часа назад

      Дзюба,Дзюба ...Звезда ЮТуба... Не утер ,ты нос Зениту,,,
      Обоср... лся в полный рост... но сие д аже не вопрос...
      Будь попроще ,ты ,Артем ....И дружи ,раз ты умен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Литейный 4 (returned) 2 часа назад

      Дзюба много возомнил о себе. А так то сбитый лётчик. Уже не уровень Зенита. гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18152

      paracetamol 2 часа назад

      Да правильно Зюбу выставили из Зенита, бесполезного. Свинский дух, он того, плохо выветривается!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +274

      aleksandr1969 2 часа назад

      Все просто Семак знает как играет Артемка и он не дал ему получить мяч.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 