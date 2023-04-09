Дзюба умеет играть против «Зенита». Но сейчас получилось не очень: ни разу не пробил за 90 минут

«Локомотив» – «Зенит» – главный матч тура. А главный момент вокруг этой встречи – первый матч Артема Дзюбы против бывшей команды. Перед встречей Сергей Семак говорил:

«Удивлен ли я результативностью Дзюбы? У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему как игроку, который находится на острие атаки, – забивать».

Для Дзюбы это был первый матч в майке «Локо» против «Зенита», но первый матч против «Зенита» вообще.

Как Дзюба раньше играл против «Зенита»

Артем Дзюба сыграл против «Зенита» во всех турнирах за четыре команды. Во статистика:

«Спартак»:

10 матчей;

Три гола;

Ассист;

В сезоне-2010/11 даже играл с капитанской повязкой против «Зенита».

«Томь»:

Два матча;

0 голевых действий.

«Ростов»:

Два матча;

Ассист.

«Арсенал»:

Один матч;

Гол;

Ассист.

Общая статистика против «Зенита» за все команды – 15 матчей, четыре гола и три ассиста. В списке самых любимых соперников Дзюбы (по числу забитых голов) «Зенит» располагается на 19-м месте.

Как Дзюба проявил себя в первом матче за «Локо» против «Зенита»

Относительно своих предыдущих матчей – не так хорошо. Дзюба вышел в основе на эту встречу и провел все 90 минут, но ничем не запомнился. Были моменты, когда он прессинговал и спускался в оборону. Но сейчас был менее активен, чем в прошлых матчах «Локомотива», и за все время на поле ни разу не пробил по воротам «Зенита».

Мостовой после завершения игры сказал:

«Об этом особо не разговаривали, что именно Дзюба забивает бывшим командам. Знаем, что он сильный нападающий. Знали, как против него играть, и знали, что у него будет инициатива чаще бороться за длинные передачи. Но ничего особенного не было, так же готовились к матчу. Закрыли ли его? В принципе да. Главное, что он не забил. Да, он цеплялся за мячи – с его габаритами это полегче, чем нашим защитникам. Главное, что не забил».

Фото: Russian Look/Global Look Press, официальный сайт «Локомотива»