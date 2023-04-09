Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба умеет играть против «Зенита». Но сейчас получилось не очень: ни разу не пробил за 90 минут

Дзюба умеет играть против «Зенита». Но сейчас получилось не очень: ни разу не пробил за 90 минут

9 апреля 2023, 22:18
5

«Локомотив» – «Зенит» – главный матч тура. А главный момент вокруг этой встречи – первый матч Артема Дзюбы против бывшей команды. Перед встречей Сергей Семак говорил:

«Удивлен ли я результативностью Дзюбы? У нас он тоже забивал много, поэтому мы точно не удивлены. Он много забивал в нашей команде, много забивает в «Локомотиве» – у них очень качественная группа поддержки, если можно так выразиться, в виде атакующих игроков, которая позволяет показывать хороший атакующий футбол, а Артему как игроку, который находится на острие атаки, – забивать».

Для Дзюбы это был первый матч в майке «Локо» против «Зенита», но первый матч против «Зенита» вообще.

Как Дзюба раньше играл против «Зенита»

Артем Дзюба сыграл против «Зенита» во всех турнирах за четыре команды. Во статистика:

«Спартак»:

  • 10 матчей;
  • Три гола;
  • Ассист;
  • В сезоне-2010/11 даже играл с капитанской повязкой против «Зенита».

«Томь»:

  • Два матча;
  • 0 голевых действий.

«Ростов»:

  • Два матча;
  • Ассист.

«Арсенал»:

  • Один матч;
  • Гол;
  • Ассист.

Общая статистика против «Зенита» за все команды – 15 матчей, четыре гола и три ассиста. В списке самых любимых соперников Дзюбы (по числу забитых голов) «Зенит» располагается на 19-м месте.

Как Дзюба проявил себя в первом матче за «Локо» против «Зенита»

Относительно своих предыдущих матчей – не так хорошо. Дзюба вышел в основе на эту встречу и провел все 90 минут, но ничем не запомнился. Были моменты, когда он прессинговал и спускался в оборону. Но сейчас был менее активен, чем в прошлых матчах «Локомотива», и за все время на поле ни разу не пробил по воротам «Зенита».

Мостовой после завершения игры сказал:

«Об этом особо не разговаривали, что именно Дзюба забивает бывшим командам. Знаем, что он сильный нападающий. Знали, как против него играть, и знали, что у него будет инициатива чаще бороться за длинные передачи. Но ничего особенного не было, так же готовились к матчу. Закрыли ли его? В принципе да. Главное, что он не забил. Да, он цеплялся за мячи – с его габаритами это полегче, чем нашим защитникам. Главное, что не забил».

Фото: Russian Look/Global Look Press, официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Локомотив Дзюба Артем Мостовой Андрей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
aleksandr1969
1681068362
Все просто Семак знает как играет Артемка и он не дал ему получить мяч.
Ответить
paracetamol
1681069315
Да правильно Зюбу выставили из Зенита, бесполезного. Свинский дух, он того, плохо выветривается!
Ответить
alex1951
1681070386
Дзюба,Дзюба ...Звезда ЮТуба... Не утер ,ты нос Зениту,,, Обоср... лся в полный рост... но сие д аже не вопрос... Будь попроще ,ты ,Артем ....И дружи ,раз ты умен...
Ответить
Fialet
1681071184
Барбардирские редактуры щитать не умеют, што ли? По командам пишут одни цыфры, в сумме щетают другие.
Ответить
krezodka
1681079367
Ребятулечки, мои хорошие! Не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «бронзовый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! С ними много народу играет.
Ответить
Главные новости
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
1
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
2
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
3
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
5
Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая со своей командой
09:23
3
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
08:28
1
Все новости
Все новости
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
5
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
1
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
4
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
3
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
1
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
12
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
5
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
16
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Реакция Радимова на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:25
1
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:01
5
Тренер «Сосьедада» прокомментировал ситуацию Захаряна
Вчера, 20:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+