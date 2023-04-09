Агент Смирнов: «Бердыеву пора на покой, он сдулся»

Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, Андрея Лунева) отреагировал на результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (1:2).

«Курбану Бердыеву пора на покой или куда-нибудь в Иран, поднимать местный футбол. Сдулся тренер», – считает Смирнов.