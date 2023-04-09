Агент Смирнов: «Бердыеву пора на покой, он сдулся»

С таким составом только старик Хоттабыч сможет что-нибудь вымутить.
Ротенберг вкладываться не хочет, а Бердыев сможет удержать команду от вылета.
(по крайней мере он так надеется)
Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, Андрея Лунева) отреагировал на результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (1:2).
«Курбану Бердыеву пора на покой или куда-нибудь в Иран, поднимать местный футбол. Сдулся тренер», – считает Смирнов.
- Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».
- «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
- Бердыев дважды брал чемпионство с «Рубином».