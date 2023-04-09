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    Агент Смирнов: «Бердыеву пора на покой, он сдулся»

    Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, Андрея Лунева) отреагировал на результат матча 22-го тура РПЛ между «Сочи» и «Крыльями Советов» (1:2).

    «Курбану Бердыеву пора на покой или куда-нибудь в Иран, поднимать местный футбол. Сдулся тренер», – считает Смирнов.

    • Бердыев пришел в «Сочи» в декабре из иранского «Трактора».
    • «Сочи» идет в РПЛ 9-м.
    • Бердыев дважды брал чемпионство с «Рубином».

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    «Сочи» – «Крылья Советов»: стартовые составы на матч 22-го тура РПЛ
    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7024

      sochi-2013 5 минут назад

      С таким составом только старик Хоттабыч сможет что-нибудь вымутить.
      Ротенберг вкладываться не хочет, а Бердыев сможет удержать команду от вылета.
      (по крайней мере он так надеется)

      0
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      Рейтинг: +574

      semm 25 минут назад

      Агент Смирнов своему деду и отцу так вот говори, а Бердыич наверное сам должен знать свой срок - Палыч же сам ушёл и никто ему ничего не говорил

      1
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      Рейтинг: +879

      sined1951 31 минуту назад

      Ничтожество пытается попиариться за счет Бердыева. Об этом тренере будем судить по следующему сезону.

      3
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      Рейтинг: +7073

      Semenycch 42 минуты назад

      Мнение Шарикова о профессоре Преображенском.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21174

      derrik2000 44 минуты назад

      Не "хорони", агент Смирнов, заранее человека, который всё ещё умеет "по кирпичику" строить команды.
      Как говорится в русской пословице, цыплят по осени считают.
      В данном случае - по окончании чемпионата.
      Лучше представляй интересы Лунёва и дальше.

      0
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      Рейтинг: +1566

      Suvorov51 57 минут назад

      Трудно судить вот так, надо время, нужно готовить команду сначало, а не приходить на то что кем то было подготовлено, да и много игроков возрастных, что не говорите, но быть в тонусе полный матч не все могут, еще раз, нужно время ну и конечно админ ресурс

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      Рейтинг: +134

      Бригадный 1 час назад

      Уважайте старость, гр-н. Тем более, есть у Курбана и другие достижения кроме старости. Но, честно говоря, ситуация с Курбаном мне Шуру Балаганова напоминает. Поучал же его В.Комбинатор за обедом в кафешке. Что сначала всё будет тип-топ. А потом ваша физиономия примелькается. И вас банально начнут бить. Курбана бьют уже давно. И в Рубине били, и за кордоном, теперь бьют на курорте. Да, Курбан совершил революцию в футболе. Научил "давидов" систематически побивати "голиафов". Но ныне по рецептам Курбана выросло целое поколение "водителей автобусов". Знатными автобусниками были, например, Семак с Картофелеводом. Вадик Евсеев был неплох даже у руля довольно хилых "давидов". К тому же, нынешние "голиафы" уже имеют представление - как раскурочи

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      Рейтинг: +24584

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Судя по "успехам" Лунёва, на покой пора Смирнову.

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      Рейтинг: +9002

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А Вы думаете, легко было в 2021 пристроить Андрюшу в Бундеслиге?) По-моему, агент-то как раз хорош.

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      Рейтинг: +24584

      DOCTOR PENALTY > vladik12 23 минуты назад

      Пристроил на лавку, и что?... В разы переплюнул Бердыева?...

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      Рейтинг: +477

      eugen-han 1 час назад

      Если бы так, но ведь Сочи ни разу ни то что бы не выигрывал у Крыльев Советов, но даже не было ничьи за всю небольшую историю противостояний этих команд, при чём при любых тренерах, включая теперь и Бердяева.
      Так что агент далеко не прав в этом отношении вопроса.

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      Рейтинг: +9002

      vladik12 1 час назад

      Будет визжать как сушка, когда в следующем сезоне Курбан будет идти в районе топ-2.

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